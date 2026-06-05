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Tantos kilómetros de cable de cobre como la distancia que hay entre Gijón y León y un millón de euros de beneficio: la banda criminal que operaban en Asturias y que deja 39 detenidos

El grupo criminal, ya desarticulado, actuó en diversas localidades alejadas del centro de la región para acabar vendiendo el material en Rumanía

Algunas de las personas detenidas en la operación

Algunas de las personas detenidas en la operación / Guardia Civil

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M. G. S.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el robo de cable de cobre, que actuaba en Asturias y que llegó a robar casi tantos kilómetros de cobre como la distancia que hay por carretera entre Gijón y León. En concreto, sustrajeron 134 kilómetros de cable, con un peso total de 157 toneladas y un valor económico superior a un millón de euros. Hay detenidas 39 personas en las provincias de Ávila, La Rioja y Córdoba, que vendían el material en Rumanía.

La operación se inició hace un año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la sustracción de cable de cobre en el tendido telefónico en la carretera que une El Barco de Ávila con Los Llanos de Tormes, en la provincia de Ávila. A partir de este primer hecho, los investigadores detectaron que no se trataba de un robo aislado, sino que estaba relacionado con numerosos hechos similares ocurridos en Ávila y otros puntos del territorio nacional.

Con el avance de la investigación se esclarecieron 33 robos de cable de cobre en municipios abulenses y en diversas localidades de Asturias: Caunedo, Piedrafita, Bárcena, Espín, Villazón, El Espinedo, Belmonte de Miranda, Pola de Somiedo y Piloña). También en Burgos, Cáceres, León, Lugo, Salamanca, Valladolid y Zamora. Además, las pesquisas permitieron localizar una nave industrial en un polígono de Logroño utilizada por la organización para almacenar el cobre sustraído. "Esto resultó clave para avanzar en la investigación y permitió realizar las primeras detenciones de personas vinculadas al grupo criminal", aseguran los agentes.

El material sustraído en la operación.

El material sustraído en la operación. / Guardia Civil

Un entramado internacional

Con el avance la investigación, la Guardia Civil pudo comprobar que la organización disponía de una estructura compleja. Gracias a la colaboración policial internacional, se localizaron otros dos puntos de almacenamiento de material robado: uno en el departamento de Bayona (Francia) y otro en la comarca portuguesa de Águeda-Aveiro.

Las investigaciones revelaron que la organización criminal estaba integrada por ciudadanos de Europa del Este asentados en la provincia de Córdoba. Desde donde planificaban y coordinaban los robos que cometían por todo el territorio nacional, así como en Francia y Portugal.

La Guardia Civil detiene a los integrantes de un grupo criminal dedicado al robo de cable de cobre.

La Guardia Civil detiene a los integrantes de un grupo criminal dedicado al robo de cable de cobre. / Guardia Civil

Un modus operandi diferente

Asimismo, los agentes descubrieron que el modus operandi de la organización era diferente al habitual para este tipo de organizaciones. Lo más frecuente es vender el material sustraído en centros de recepción de residuos próximos al lugar del robo, pero esta red almacenaba grandes cantidades de cable en distintas naves para trasladarlo posteriormente por carretera hasta Rumanía, donde era comercializado.

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Para el desarrollo de esta operación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Gendarmería Francesa y de la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Finalmente, además de desarticular el grupo criminal y realizar 39 detenciones ha sido posible recuperar 22 toneladas de cobre sustraído.

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