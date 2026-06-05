Máxima alerta en Asturias con un Peugeot 206 azul: se le relaciona con robos en viviendas en varios concejos de la región

Máxima alerta en Asturias con un Peugeot 206 azul. Según ha advertido el Ayuntamiento de Bimenes en redes sociales, se relaciona este vehículo con varios delitos, "principalmente robos en domicilios, incluso con los dueños dentro de las casas". El consistorio proporciona incluso una matrícula: Z-1962-BP. Así que si ves este coche y esta matrícula, "rogamos comunicarse con la Guardia Civil 062 de forma inmediata".

Además, algunos vecinos aseguran haber detectado la presencia de los presuntos autores de estos robos en localidades de concejos limítrofes como Nava y Cabranes, donde también se habrían producido episodios similares en los últimos días. No obstante, por el momento no ha trascendido información oficial que confirme la relación entre todos estos hechos.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda la importancia de reforzar las medidas básicas de seguridad en los hogares, evitando dejar puertas y ventanas abiertas o sin asegurar, especialmente durante las ausencias de los residentes.

Incremento de robos en domicilios

La estadística de delitos en Asturias durante el primer trimestre del año revela un incremento de los robos con fuerza en domicilios del 58%, pasando de 185 en 2025 a 292 este año. Por comisarías, estos robos se dispararon en Avilés, un 60%, pasando de 10 a 16 asaltos; Castrillón, un 225%, elevándose de 4 a 13; Gijón, un 50%, alcanzado los 63 asaltos; y Siero, un 131%, al dispararse de 19 a 44.

Los robos con fuerza en general (que incluyen tanto viviendas, como comercios y naves industriales) pasaron de 321 a 464, lo que supone un 44,5% de aumento. Se disparan especialmente en Gijón, donde pasan de 58 a 104, un aumento del 79,3%; Oviedo, donde se elevaron a 91, desde 60, lo que supone un aumento del 51,7%; y Siero, en que pasaron de 33 a 54, un 63,6% más.