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El mejor centro de FP de España está en Oviedo, se llama Unendo y abre sus puertas para guiarte en tu futuro profesional

El centro celebrará el próximo 17 de junio, a las 16.30 horas, sus jornadas de orientación, en sus instalaciones de la calle Fuente de la Plata 103

Alumnos de Unendo.

Alumnos de Unendo. / Lne

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R. S.

El centro organiza el 17 de junio a las 16:30 horas sus Jornadas de Orientación en sus instalaciones de la calle Fuente de la Plata 103, en Oviedo. Un evento clave diseñado para conectar a los estudiantes y sus familias con el futuro académico y laboral.

La jornada ofrecerá una visión de 360 grados sobre sectores de alta demanda como educación, deporte, informática y sanidad. Cabe destacar que Unendo es el único centro privado acreditado en Asturias que ofrece el curso de especialización en IA, conocido como máster oficial de FP.

Uno de los aspectos más destacados será la participación de antiguos alumnos, que compartirán su experiencia tras finalizar sus estudios en Unendo. Así, los asistentes conocerán su paso por universidades colaboradoras, su incorporación a empresas de prácticas o su participación en programas internacionales. Además, se contará con empresas colaboradoras, representantes de universidades y el propio profesorado para ofrecer asesoramiento personalizado.

De este modo, habrá testimonios de alumnos que cursan estudios universitarios, jóvenes que realizaron programas de trabajo en el extranjero o exestudiantes que hoy desarrollan su carrera en empresas vinculadas al centro. Como incentivo especial, quienes se matriculen durante el día de las jornadas se beneficiarán de una promoción exclusiva: además del descuento por pronto pago habitual, recibirán un 10% de descuento adicional. Para asistir al evento, es imprescindible registrarse previamente a través de nuestra página web, ya que las plazas son limitadas.

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