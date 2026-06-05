Las ofertas de las universidades privadas de Asturias para contratar profesores convencen más a los enfermeros que a los médicos

Las universidades privadas están buscando profesores para sus enseñanzas sanitarias en Asturias, que se iniciarán este próximo mes de septiembre. Por el momento, las condiciones que ofrecen parecen convencer más a las enfermeras que a los médicos. Al menos, esta es la impresión generalizada de los conocedores del sector a los que ha consultado este periódico.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, los principales obstáculos para la contratación de médicos profesores son, por una parte, las retribuciones que se les ofrecen, que son consideradas insuficientes por algunos de ellos. Y, por otra parte, que la dedicación a la docencia privada les exige renunciar a la dedicación exclusiva, y eso tiene un coste en su nómina del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Los que ejercen jefaturas de servicio o de sección están directamente imposibilitados de compatibilizar ambas tareas.

En cuanto a los enfermeros, el presidente del Colegio de Enfermería de Asturias, Esteban Gómez Suárez, ha reclamado a la Consejería de Salud que agilice la habilitación de un mecanismo para renunciar a la dedicación exclusiva. En el caso del personal de enfermería, la merma del salario por simultanear pública y privada sería menor. “Hay un buen número de enfermeras interesadas en compaginar”, explicó ayer Esteban Gómez a este periódico.

La clave de la interpretación que aplica el Sespa en estos casos es la Ley 53/1984, que estipula el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

Llegan dos universidades

En este próximo mes de septiembre, la Universidad Nebrija comenzará a impartir el grado de Enfermería en Avilés. Mientras tanto, la Universidad Alfonso X el Sabio arrancará en Oviedo con Medicina y Enfermería.

Ante las preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, la Alfonso X no ha querido dar pistas sobre su búsqueda de docentes. Sí lo ha hecho, en cambio, la Nebrija, de la mano de Juan Padilla Fernández-Vega, director general de Institutos Nebrija, el órgano encargado en la universidad madrileña de poner en marcha el primer centro adscrito de la Nebrija en Avilés.

Según Padilla, la Universidad Nebrija está recibiendo “un volumen muy significativo de candidaturas, procedentes tanto de profesionales con amplia experiencia asistencial como de docentes e investigadores con una sólida trayectoria universitaria”.

A juicio del responsable universitario, el interés que está despertando el proyecto implantado en Avilés “confirma la relevancia y el atractivo de esta nueva propuesta formativa para el ámbito académico y sanitario”.

Juan Padilla señaló que la Universidad Nebrija ya ha recibido “solicitudes e interés por parte de algún profesional vinculado a la Universidad de Oviedo, al igual que de otras universidades españolas”. Los requisitos académicos vienen “establecidos por la normativa universitaria vigente”, y la Nebrija presta “especial atención al cumplimiento de los porcentajes de doctores y doctores acreditados exigidos por la legislación, así como a la experiencia docente, investigadora y profesional de cada candidato”.

La faceta salarial

En el plano retributivo, el director general de Institutos Nebrija indicó que la política de remuneración del profesorado “se establece de acuerdo con la responsabilidad y la aportación de cada perfil”. Y puntualizó que “se tienen en cuenta aspectos como la cualificación académica, la acreditación, la experiencia docente, la trayectoria investigadora, la capacidad de gestión y la contribución al desarrollo del proyecto universitario”. Según la Nebrija, “nuestro objetivo es reconocer adecuadamente el talento y atraer a los mejores profesionales para garantizar la excelencia de la titulación”.

Un profesor del área de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo con años de experiencia sostiene que las universidades privadas representan “una buena oportunidad para gente que quiere hacer carrera universitaria”.

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Otro docente consultado por LA NUEVA ESPAÑA señala que algunas ofertas económicas puestas sobre la mesa “no satisfacen a mucha gente, como es natural cuando se habla de unos 35 euros la hora”. Asimismo, añade, “a muchos colegas les echa para atrás la idea de que les den ya hechos los contenidos de las clases, que se elaboran en Madrid”.