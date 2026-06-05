¿Cómo puede una persona soportar el deporte extremo? Un estudio de la Universidad de Oviedo apunta a cuestiones psicológicas (y puede acabar en adicción)
La investigación destaca la importancia de la fortaleza mental, la percepción del esfuerzo y la tolerancia al dolor en los atletas de ultrarresistencia
¿Qué tienen en común quienes son capaces de correr durante horas, atravesar montañas o completar pruebas de más de cien kilómetros? Más allá de la preparación física, la respuesta está, en gran medida, en la mente. Así lo ha concluido un estudio liderado por la Universidad de Oviedo en el que se analizaron los rasgos psicológicos de los atletas de ultrarresistencia, un perfil deportivo cada vez más frecuente. La investigación, publicada en una revista científica internacional, concluye que estos deportistas destacan por su alto nivel de responsabilidad y perseverancia, cualidades que les permiten afrontar entrenamientos y competiciones de enorme exigencia.
La publicación coincide con la celebración este fin de semana de dos de las pruebas más duras del calendario de montaña, la Travesera y la Traveserina de los Picos de Europa. La primera recorre 74 kilómetros con más de 6.500 metros de desnivel acumulado, mientras que la segunda alcanza los 46 kilómetros y supera los 3.100 metros positivos. Retos que exigen no solo resistencia física, sino también una fortaleza mental fuera de lo común.
Completar una prueba de estas características implica situaciones límite: ascensos interminables, noches sin dormir, temperaturas extremas y un desgaste físico que, para la mayoría, resulta difícil de imaginar. Sin embargo, el número de participantes en este tipo de competiciones no ha dejado de crecer en la última década, despertando el interés de la comunidad científica.
Hasta ahora, el rendimiento en ultrarresistencia se explicaba principalmente por factores fisiológicos como la capacidad aeróbica o la resistencia muscular. Pero este nuevo trabajo pone el foco en la psicología. Aspectos como la percepción del esfuerzo, la tolerancia al dolor o la forma de afrontar la fatiga son, según los investigadores, igual de determinantes.
El estudio, que revisa 44 investigaciones con cerca de 7.000 participantes, confirma que la responsabilidad (entendida como disciplina, planificación y capacidad de mantener hábitos a largo plazo) es el rasgo más característico de estos deportistas. "No es el más llamativo, pero probablemente sea el más importante", señalan los autores, aludiendo a la constancia necesaria para entrenar durante años antes de alcanzar una meta.
Pero no todo es positivo. La investigación también revela una cara menos visible. Alrededor del 9% de los atletas de ultrarresistencia presenta riesgo de desarrollar dependencia al ejercicio, una cifra superior a la del resto de la población deportiva. Es decir, las mismas cualidades que impulsan a superar límites pueden, en algunos casos, convertirse en un problema.
Los expertos advierten de que esa línea es fina. La capacidad de no rendirse ante el agotamiento, clave en estas pruebas, puede derivar en comportamientos compulsivos si no se gestiona adecuadamente.
Queda además una pregunta abierta: ¿Nacen así estos deportistas o se hacen? Es decir, ¿poseen estos rasgos antes de iniciarse en la ultrarresistencia o los desarrollan con el entrenamiento? Por ahora no hay una respuesta clara, pero los investigadores consideran que este colectivo ofrece una oportunidad única para entender mejor la psicología del esfuerzo extremo.
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