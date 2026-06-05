El Principado calcula que tendrá que devolver entre 23 y 30 millones de fondos europeos por no poder ejecutarlos a tiempo

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, rechazó este viernes que pueda hablarse en este momento de una “pérdida absoluta” de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Sin embargo, reconoció que "por inejecuciones, caída de proyectos o pérdida de recursos" el Principado podría tener que devolver entre un 3% y un 4% del dinero recibido -entre 23 y 30 millones, en cifras redondas- teniendo en cuenta que el 30 de junio acaba el primero de los periodos establecidos para su ejecución.

Peláez explicó que una parte de las cantidades que deben reintegrarse no procede necesariamente de proyectos fallidos, sino de remanentes generados cuando una actuación se adjudica por debajo del importe inicialmente previsto. Puso como ejemplo el centro de crisis en Oviedo, para el que se asignaron 1,8 millones de euros y se destinaron finalmente 1,6 millones. “Hubo un remanente de 200.000 euros y eso procede devolverse. Ahí se sitúa el grueso del dinero que el Principado ya ha devuelto al Estado o tendrá que devolver”, indicó.

También citó el caso de la construcción de vivienda asequible. Según explicó, el Principado está cumpliendo con los hitos marcados, pero pueden producirse sobrantes si un edificio previsto inicialmente en 20 millones acaba adjudicándose por 18. “Son remanentes que hay que reintegrar”, apuntó.

Peláez recordó que el Gobierno de España pactó con la Comisión Europea objetivos a nivel nacional que permitían desbloquear el pago de los fondos, mientras que con las comunidades autónomas se articularon mecanismos como decretos leyes o acuerdos bilaterales. En este sentido, diferenció la situación de las comunidades respecto a la Administración General. Según señaló, para el Estado no existen excesos de financiación ante la Unión Europea si se cumple el hito comprometido, un beneficio que reclamó para las autonomías.

En ese contexto, defendió que el Principado está gestionando los fondos de forma activa y no espera al cierre de los plazos para comprobar si alguna actuación queda fuera. “El Gobierno del Principado no está esperando de brazos cruzados a que llegue el 30 de junio para ver si hay que devolver dinero o alguna obra se cae. Esto es mucho más complejo”, afirmó. Y detalló que la Administración controla las incidencias que puedan producirse durante la ejecución de las obras para retirar financiación MRR cuando sea necesario, sustituirla por recursos propios y tratar de reabsorber esos fondos en otros objetivos e hitos. “Para empezar, una obra no se inicia si no se va a cumplir el plazo”, defendió.

Negociación para flexibilizar hitos

Peláez enmarcó esta gestión en el trabajo que el Principado mantiene con el Estado para flexibilizar el cumplimiento de los hitos y adaptar los instrumentos jurídicos a la realidad de los proyectos. Según explicó, el Gobierno central está logrando introducir cambios con las comunidades autónomas, como el criterio de adjudicación en lugar de ejecución final para determinadas obras de vivienda, lo que permite asegurar la absorción de recursos.

“Desde el Principado nos vamos a dedicar a seguir gestionando el mecanismo, a garantizar la máxima absorción, seguir esas negociaciones para flexibilizar el cumplimiento de los hitos y somos optimistas en que habrá un grado de absorción muy alto, y el cumplimiento de los hitos será muy exitoso”, afirmó.

Durante su intervención, Peláez recordó que Asturias recibió una asignación total de 791 millones de euros del MRR, distribuidos principalmente en la transformación de la agenda urbana y rural, con 213,5 millones; la modernización de la industria y el turismo, con 140 millones; y la transición energética, con 127 millones.

Entre los proyectos ejecutados o en marcha, citó los 64,5 millones destinados a planes de sostenibilidad turística, los 53,4 millones para vivienda de alquiler asequible, los 19 millones para la red de escuelas de 0 a 3 años y los 15,7 millones invertidos en equipos de alta tecnología sanitaria. Además, anunció que la Consejería y la Oficina de Proyectos Europeos encargarán a la Universidad de Oviedo un estudio para evaluar el impacto económico y territorial de estos recursos en Asturias, con previsión de que esté listo a principios de 2027.

Críticas de la oposición

La diputada del PP Sandra Camino criticó que “tan importante es lo que se hace como lo que no se hace” y reprochó al consejero que no concretase con mayor detalle la cuantía de los fondos devueltos o no utilizados. “Estamos perdiendo oportunidades porque hemos renunciado a ello”, censuró. Camino también preguntó por el destino de varios millones vinculados a proyectos de Cogersa y acusó al Ejecutivo autonómico de “mala gestión” por el retraso en la reforma de la residencia mixta de Gijón, cuyos fondos tuvieron que desviarse al juzgado de Cangas de Narcea tras quedar desiertas varias licitaciones.

La parlamentaria popular denunció además que el Gobierno asturiano está reprogramando fondos MRR que no llega a ejecutar a tiempo hacia el Fondo de Transición Justa, y citó los casos de las instalaciones deportivas de Trasona y El Cristo, así como el Museo de Bellas Artes. “Si las acciones que se iban a hacer con dinero azul se están haciendo con dinero verde, ¿dónde está el dinero azul?”, preguntó. El PP recuerda que Asturias está a la cola en ejecución de estos fondos según los datos oficiales, situándose en la 17ª posición entre las 19 comunidades y ciudades autónomas.

Desde Vox, Gonzalo Centeno afirmó que el Ejecutivo asturiano ejecuta “demasiado bien” el gasto corriente, pero “atasca” la inversión productiva útil. El diputado consideró que los fondos Next Generation han sido una “oportunidad histórica desaprovechada” y cuestionó que el Gobierno logre autorizar los 46 millones pendientes en los días que restan de plazo.

Adrián Pumares, de Foro, criticó la gestión de Cogersa y rechazó la explicación del consejero sobre los cambios de destino de las partidas presupuestarias. “Pretenden hacer ver que da lo mismo en qué se invierta con tal de gastar el dinero, y eso es preocupante”, afirmó. Pumares reclamó que cualquier reprogramación de fondos europeos vaya acompañada de un expediente técnico que justifique la viabilidad y la equivalencia de la nueva inversión.

Apoyo de Convocatoria y PSOE

En defensa de la gestión autonómica, la diputada de Convocatoria por Asturias Delia Campomanes subrayó que estos fondos son “demasiado importantes para tratarlos como munición de desgaste y demasiado complejos para despacharlos con un titular de emergencia”. Campomanes reprochó al PP la construcción de un “relato de fracaso escrito de antemano” y defendió que una parte sustancial de los fondos ya está adjudicada o pagada.

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El diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga criticó la “doble posición” del PP, al considerar que los populares avalan las reprogramaciones y la búsqueda de flexibilidad con el Estado en las comunidades donde gobiernan, mientras en Asturias las presentan como “descontrol e ineficiencia”.