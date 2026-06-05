Regulación y falta de suelo lastran el negocio promotor, pese a la demanda

En el negocio promotor no hay un problema de financiación, pero sí de falta de suelo apropiado y, sobre todo, de regulación. En ello coincidieron Francisco Javier Piñeiro, director de Negocio Promotor de Santander España, y Ana Giménez, responsable de Negocio Promotor del mismo banco en Asturias, Cantabria y Andalucía en un coloquio de la jornada "Negocio Promotor & Real Estate" organizada por Banco Santander” y LA NUEVA ESPAÑA y a la que asistieron más de medio centenar de empresarios y profesionales del sector, encabezados por Joel García, presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon).

Luis Carlos Velarde, director comercial de Santander en Asturias y Cantabria abrió la jornada destacando los cambios que se han producido en la promoción residencial en la última década y lo que no ha cambiado: "que es un negocio de cercanía y confianza".

Ya en el coloquio, moderado por la periodista María José iglesias, directora del Club LA NUEVA ESPAÑA, Francisco Javier Piñeiro hizo un esquema del momento actual del mercado promotor en España. "Estamos en una situación de emergencia nacional", señaló el director de Negocio Promotor de Santander España, que apuntó que hay una necesidad clara de oferta residencial para absorber el crecimiento poblacional, un ritmo de ventas elevado (Santander financia actualmente 738 promociones en España con cerca de 27.000 viviendas de las que el 82% ya están vendidas) y una incremento porcentual de los precios de dos dígitos que está muy por encima de la inflación, lo que dificulta el acceso a la vivienda y responde al incremento de la demanda y de los costes.

Ponentes y asistentes a la jornada "Negocio Promotor & Real Estate -Banco Santander" en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo. / Luisma Murias

"La oportunidad de negocio es clara porque la necesidad de satisfacer la demanda es urgente", señaló por su parte Ana Giménez, que señaló que la hora de financiar promociones, en el caso del Santander, se tiene en cuenta si el promotor ha comprado a buen precio el suelo (supone entre el 25% y el 30% de los costes totales) y conoce el mercado, si tiene preventas y la aportación de fondos propios (entre el 15% y el 20%). "Si esas tres patas encajan, se consigue financiación fácilmente", apuntó la responsable de Negocio Promotor de Santander en Asturias, Cantabria y Andalucía.

"No hay un problema de financiación, hay un problema de suelo", aseguró Ana Giménez. "Y se debe a cuestiones regulatorias", añadió Francisco Javier Piñeiro, que apuntó que la ley del suelo "es decimonónica" y la burocracia dilata las promociones durante años. "En España hay viviendas vacías y suelo disponible, pero no donde se necesita para vivir, que es en las ciudades, y ese es el gran cuello de botella", afirmó Piñeiro, que añadió que las administraciones deben poner en marcha mecanismos para corregir esa situación. No obstante, señaló que los promotores también se enfrentan a retos como la falta de mano de obra en la construcción, el incremento de los costes de materiales o la necesidad de una mayor industrialización en el sector que abarataría costes y reduciría plazos de ejecución.

Sobre el perfil del demandante de vivienda, los expertos de Santander señalaron que, con el incremento de los precios, la edad media está subiendo y también las personas que adquieren segundas viviendas y los inversores. No obstante, el perfil más común es el demandante de primera residencia en áreas metropolitanas.

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En Asturias, Santander financia 25 promociones y una veintena están el Oviedo y Gijón. No obstante, Ana Giménez destacó que Asturias "cada vez tiene más tirón turístico" y que en el norte de España "cada vez hay más demanda de segunda vivienda, sobre todo de madrileños". n