Qué hacer este fin de semana en Asturias: sidra, música, teatro, mercados y planes para todos los públicos

Asturias encara el fin de semana del 6 al 8 de junio con una agenda cargada de propuestas para todos los públicos. La cultura, la gastronomía, la música, el teatro y los mercados tradicionales se reparten por la región en unos días en los que la sidra, las fiestas populares y las actividades al aire libre tendrán un protagonismo especial.

La programación combina grandes citas repartidas por diferentes concejos con planes de pequeño formato, desde visitas guiadas y exposiciones hasta conciertos, certámenes gastronómicos, rutas de montaña y mercados artesanos. Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Castropol, Cangas de Onís, Grado, Cabranes o Cangas del Narcea figuran entre los escenarios de un fin de semana especialmente intenso.

La sidra, protagonista de la semana

Uno de los ejes de la agenda será la celebración del Día Mundial de la Sidra, con actividades repartidas por Asturias hasta el domingo 7 de junio. La programación coincide con el segundo Día Mundial de la Sidra tras el reconocimiento de la cultura sidrera asturiana y busca poner en valor una de las señas de identidad más reconocibles de la región.

Oviedo será uno de los puntos destacados con el Día Mundial de la Sidra y la Preba de la Sidra, dos citas que se desarrollan durante toda la semana y que llenarán la capital asturiana de ambiente festivo. La agenda invita a brindar por la bebida más emblemática de Asturias con propuestas ligadas a la tradición, la cultura popular y la gastronomía.

También en torno a la manzana y la sidra, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, en Gijón, acoge el sábado el taller “Magaya, ¿de qué color yera la to manzana?”, una actividad vinculada al Día Internacional de la Sidra que se celebrará de 11.00 a 13.00 horas.

Gastronomía: bocadillos de calamares, tapas, dulces y quesos

La gastronomía tendrá un peso importante en la agenda del fin de semana. En Gijón continúan las Jornadas gastronómicas del bocadillo de calamares, una cita dedicada a uno de esos sabores populares que forman parte de la memoria culinaria de la ciudad. La iniciativa reúne a establecimientos hosteleros y estará activa hasta el domingo 7 de junio.

En Avilés, Carbayedo celebra la tercera edición de Carbatapa, unas jornadas gastronómicas en las que varios locales de la zona ofrecen sus propuestas en formato tapa. También en Avilés sigue el Famous Wine Festival, que alcanza su decimoséptima edición con vinos de famosos, actividades y una programación que se prolongará más allá del fin de semana.

Oviedo mantiene en marcha Oviedo Llambión 2026, una propuesta pensada para los amantes del dulce, con confiterías de la ciudad ofreciendo postres a precio promocional y una programación complementaria vinculada a la repostería.

En Mieres, la localidad de Urbiés acoge el sábado y el domingo el XXX Certamen del Quesu d’Urbiés, una cita con uno de los productos más singulares del concejo. Y el domingo, Cabranes celebra el Festival de la Boroña, con mercado tradicional de artesanía y productos agroalimentarios, pasacalles y actividades durante toda la jornada.

Música y conciertos: del folk a Antonio Orozco

La música será otro de los grandes atractivos del fin de semana. Gijón acoge hasta el domingo el 3º Festival Xixón Folk, con música en directo, mercado tradicional, talleres y actividades en un entorno festivo.

El sábado por la noche, también en Gijón, llega una de las citas más potentes del fin de semana con Los conciertos del Parque, en el Parque de los Hermanos Castro. La programación arranca el 6 de junio con Antonio Orozco, en una actuación prevista de 22.00 a 23.55 horas.

La agenda musical incluye además el concierto de Stormy Mondays en Gijón, el sábado a las 19.30 horas, con la presentación de su nuevo trabajo. En Oviedo, el V Encuentro Coral Oviedo Origen del Camino reúne voces y repertorios en una cita cultural que comenzará el sábado a las 20.00 horas.

También en Oviedo, la noche del sábado tendrá sabor a nostalgia con ABBA: Revolution Tour. The New Experience, un concierto tributo que recrea la música del legendario grupo sueco a partir de las 21.00 horas. El domingo, Avilés acoge Mina Longo. Amor Eterno, homenaje a Rocío Dúrcal, a las 19.00 horas.

Teatro, humor y cine para el sábado y el domingo

Los escenarios también tendrán protagonismo durante el fin de semana. Avilés ofrece el sábado la obra “Cucaracha”, una propuesta teatral prevista a las 20.00 horas. A la misma hora, Gijón suma otra cita con el teatro: “American Buffalo”, de David Mamet, que se representará a las 20.30 horas.

La agenda gijonesa incluye además el espectáculo de humor “Abián Díaz. Patético”, el sábado a las 20.30 horas. Para quienes prefieran el cine, Oviedo acoge el domingo una nueva cita del ciclo RADAR, dedicado al cine contemporáneo, clásicos y retrospectivas, con sesión prevista a las 20.00 horas.

La Laboral Cinemateca mantiene además su Cinemateca ambulante por diferentes concejos asturianos, un ciclo itinerante que busca acercar el cine a más públicos y que continuará durante el mes de junio.

Exposiciones en Avilés, Gijón, Mieres y Oviedo

Las exposiciones ofrecen varias alternativas para quienes busquen un plan más tranquilo. En Avilés, el Centro Niemeyer mantiene abiertas dos propuestas destacadas: “Corales. Lo que Darwin pasó por alto”, de Joan Fontcuberta, y “Agua”, del fotógrafo canadiense Edward Burtynsky.

En Mieres, el Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara presenta “La revuelta y la nieve”, del artista gijonés Dionisio González. En Gijón, el Museo Barjola acoge “El Palacio habitado”, mientras que la ciudad también ofrece “Centenario Amador (1926-2001)” y “[espacios] liminales”.

Oviedo suma a la agenda las actividades de junio del Museo de Bellas Artes de Asturias, con exposiciones y propuestas culturales durante el sábado. La capital también cuenta con la programación del RIDEA, que desarrolla actividades a lo largo de estos días.

Planes familiares y museos

El fin de semana también ofrece opciones para familias y público infantil. En Siero continúa la visita animada vinculada al mundo de los títeres, una propuesta pensada para descubrir la colección del museo de una forma más participativa.

El Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga, mantiene su programación de junio con talleres y actividades para niños y familias. También el Parque de la Prehistoria de Teverga y el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, en Ribadesella, ofrecen actividades especiales dentro de su programación mensual.

En Oviedo, el Centro del Prerrománico Asturiano propone actividades vinculadas al patrimonio asturiano, entre ellas experiencias inmersivas relacionadas con Santa María del Naranco.

Mercados, tradición y fiestas populares

Los mercados tradicionales y artesanos completan la agenda. El sábado, Oviedo acoge el mercado de El Fontán y el Mercado de La Corredoria, dos citas para pasear entre puestos y productos locales. Avilés celebra además el Mercado Artesano y Ecológico en el parque de Las Meanas, con artesanía, gastronomía y actividades durante el sábado y el domingo.

Castropol será otro de los puntos destacados con las Alfombras Florales del Corpus, que llenarán las calles de flores, color y tradición durante el fin de semana. En Onís, la VI Fiesta Homenaje a los Pastores de Onís rinde tributo a la vida y el trabajo en las montañas asturianas con música tradicional y ambiente festivo.

El domingo, los mercados de Cangas de Onís y Grado ofrecen una alternativa clásica de mañana. El de Grado, uno de los más antiguos de Asturias, mantiene su atractivo como punto de encuentro comarcal, mientras que el de Cangas de Onís es una de las citas más populares del entorno de los Picos de Europa.

Además Gijón suma este fin de semana una de las citas más singulares de la agenda asturiana: la I Feria de Plantas del Jardín Botánico Atlántico, que se celebrará los días 6 y 7 de junio. El evento nace con vocación de convertirse en una referencia para el sector verde en el noroeste peninsular y reunirá a más de 30 expositores nacionales e internacionales, procedentes de distintos puntos de España y de países como Portugal, Francia y Holanda.

La feria está pensada tanto para profesionales de la jardinería, la horticultura y el paisajismo como para aficionados y amantes de las plantas. Además de la venta y exposición de especies vegetales, la cita incluirá artesanía, charlas, música y actividades complementarias, en un entorno especialmente vinculado a la divulgación botánica y al contacto con la naturaleza.

Con esta primera edición, el Botánico refuerza su papel como espacio cultural, científico y divulgativo en Gijón, y convierte el fin de semana en una oportunidad para descubrir plantas singulares, conocer a productores especializados y disfrutar de una propuesta diferente dentro de la programación cultural asturiana.

Naturaleza, deporte y rutas guiadas

La agenda también mira al aire libre. Laviana organiza rutas de montaña por el concejo, con bosques, valles y picos como escenario. El Valle del Nalón propone “Valleando 2026”, un programa de actividades pensado para descubrir los recursos naturales y culturales de la zona.

La Red Natural de Asturias organiza el sábado rutas guiadas por diferentes espacios naturales, con salidas para observar flora y fauna. Ese mismo día, Cangas de Onís acoge el Desafío Lagos de Covadonga, una cita deportiva en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

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El domingo será el turno de La Batallona, en Somiedo, una prueba de 22 kilómetros con salida desde el alto de la Farrapona. Y en Cangas del Narcea continúa Narcenatur, una feria dedicada a la caza, la pesca y la naturaleza que se consolida como una de las grandes citas del norte de España en su ámbito.