Siero refuerza su compromiso ambiental a través del saneamiento: una inversión millonaria y 6 actuaciones que se realizarán en diferentes puntos del concejo

Para el Ayuntamiento de Siero, la protección del medio ambiente continúa siendo una prioridad estratégica. En esta línea, la de Un Siero Verde, la ampliación y mejora de la red saneamiento municipal se ha consolidado como uno de los pilares esenciales para garantizar un desarrollo sostenible y una adecuada calidad de vida. Desde 2015, el equipo de gobierno socialista, con el alcalde Ángel García “Cepi” al frente, ha impulsado —incluyendo las actuaciones previstas para este ejercicio— una inversión de más de 33,4 millones de euros en el conjunto del concejo en esta materia, lo que ha permitido dar servicio a 9.681 vecinos y vecinas y 255 empresas que anteriormente carecían de él.

Para este ejercicio está prevista una inversión de 5.729.356 euros destinada a desarrollar seis actuaciones de saneamiento en diferentes puntos del concejo: la zona industrial de El Berrón Oeste, La Meana, Ordoño y La Belga, Ferrera, Limanes, Trespando y Areñes. En conjunto, estas intervenciones permitirán ampliar la red municipal con 12.247 metros de nuevos colectores y dar servicio a 922 vecinos y 26 empresas.

Obras de conexión del colector de Santiago Arenas (Carbayín Alto) al colector general del río Negro, en Los Pozos el año pasado / Cedida a LNE

La inversión en saneamiento repercute directamente en el canon de vertidos que el Ayuntamiento abona anualmente a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Este canon es una tasa que grava las descargas de aguas residuales al dominio público hidráulico y cuyo importe se calcula en función del volumen y la carga contaminante de los vertidos. Como resultado de esta política inversora, el importe anual del canon se ha reducido en torno a un 95,7 % entre 2017 y 2025, pasando de 34.041 euros a 1.466 euros. El ahorro acumulado para las arcas municipales durante ese periodo supera los 102.600 euros.

Economía circular y gestión de residuos

El Ayuntamiento de Siero mantiene su compromiso con la correcta gestión de residuos y la economía circular. El punto limpio de Pola de Siero continúa siendo un recurso esencial para la recogida separada de residuos especiales, mientras que el servicio de recogida de materia orgánica ha experimentado un notable incremento de participación.

En 2025 y 2026 se reforzó la campaña de implantación del contenedor marrón, con acciones informativas en todos los núcleos urbanos, reparto de material divulgativo y sesiones formativas. Estas actuaciones buscan cumplir los objetivos establecidos por la normativa estatal y europea, que exigen alcanzar altos niveles de separación y reciclaje antes de 2035.

Las últimas acciones impulsadas por el Ayuntamiento, en colaboración con COGERSA, incluyen la instalación de tres puntos limpios de proximidad. Se trata de grandes contenedores con distintos compartimentos, diseñados para almacenar temporalmente hasta once tipos de residuos, entre ellos pequeños electrodomésticos, textiles y residuos potencialmente tóxicos o peligrosos generados en los hogares. Estos nuevos equipamientos se han ubicado en Viella (junto al centro sociocultural), Santa Marta Carbayín (junto a la estación de tren) y Santiago de Arenas (en la barriada, junto a las baterías de contenedores soterrados).

Entre los residuos que pueden depositarse se encuentran tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo y lámparas LED, pilas y baterías, discos compactos, cartuchos de tinta y tóner, radiografías, ropa usada, aerosoles, aceite de cocina usado —envasado en plástico— y pequeños aparatos eléctricos y electrónicos.