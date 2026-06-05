Tapia de Casariego o por qué siempre quieres volver al norte

Hay lugares que consiguen resumir gran parte de la esencia del Cantábrico en apenas unos kilómetros de costa. Tapia de Casariego es uno de ellos. El puerto pesquero, las playas abiertas al mar, los acantilados y el ambiente marinero forman un paisaje muy reconocible del occidente asturiano. Con el paso de los años, la villa se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de la costa norte gracias a una combinación de naturaleza, gastronomía y autenticidad, difícil de encontrar en otros puntos del norte peninsular.

Aunque el verano concentra buena parte de la actividad turística, Tapia mantiene una personalidad muy definida durante todo el año. El surf forma parte de la identidad local desde hace décadas, las fiestas populares siguen ocupando un lugar importante en la vida del concejo y el paisaje cambia constantemente con las mareas.

Una villa que vive mirando al mar

El puerto de Tapia de Casariego es el corazón de la localidad y uno de los lugares más frecuentados tanto por foráneos como por locales. A su alrededor se concentra buena parte del ambiente de la villa. Destaca, sin duda, la isla del faro de Tapia, el más occidental de Asturias y uno de los símbolos más reconocibles del concejo desde mediados del siglo XIX.

Faro de Tapia / @_avsfilms

Bordean el puerto algunos de los rincones más conocidos de Tapia, como el barrio de San Sebastián, el mirador de La Guardia o la zona de Os Cañois, en la que los acantilados y las vistas sobre el litoral forman una de las imágenes más características del occidente asturiano.

Pescados y mariscos frescos ocupan buena parte de las cartas de restaurantes y sidrerías, junto a platos tradicionales de la cocina asturiana. A ello se suma una fuerte cultura sidrera que continúa muy presente en la vida social del concejo.

Playas salvajes y cultura surf

Si hay una imagen asociada a Tapia de Casariego más allá de su puerto, esa es la de las playas y el surf. Durante gran parte del año, las tablas y los trajes de neopreno forman parte de la vida tapiega.

La playa del Anguileiro, conocida también como A Grande, es uno de los arenales más populares de Asturias para la práctica de este deporte y uno de los puntos que más ha contribuido a proyectar el nombre de la villa fuera del Principado.

Playa de Represas / @_avsfilms

A pocos kilómetros aparece Penarronda, uno de los espacios naturales más conocidos del occidente asturiano. Sus dunas, sus acantilados y el entorno protegido que rodea la playa la convierten en uno de los rincones más espectaculares del litoral cantábrico. La costa de Tapia ofrece distintas posibilidades, alternándose grandes arenales abiertos al mar con pequeñas ensenadas protegidas del viento, como A Paloma o Santa Gadía.

A lo largo del litoral, miradores y sendas costeras, incluido el Camino de Santiago del Norte, permiten descubrir otra perspectiva del Cantábrico. Puntos como A Guardia o Represas ofrecen algunas de las panorámicas más conocidas de esta parte de Asturias y permiten entender por qué el paisaje se ha convertido en uno de los grandes atractivos del concejo.

Tradición y ambiente en el occidente asturiano

Las fiestas populares tienen un papel importante en la vida de Tapia de Casariego. A través de ellas, se puede intuir a la perfección la identidad del concejo.

La celebración en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, es una de las más representativas de la villa y uno de los momentos más emotivos del año. Cada 16 de julio, vecinos y visitantes acompañan la misa solemne y la posterior procesión hasta el puerto. Allí, las sirenas de los barcos y el canto de la Salve Marinera crean una de las imágenes más reconocibles del verano tapiego.

Piscina de agua salada, en Tapia / Cedida a LNE

El verano en Tapia de Casariego deja también algunas de las citas más conocidas del occidente asturiano, como el Festival Intercéltico d’Occidente (FID’O), dedicado a la cultura celta, o la Feria Campomar, centrada en la gastronomía, la artesanía y los productos del mar y del campo asturiano.

Esa combinación entre mar, deporte, cultura y tradición es una de las razones por las que Tapia mantiene una personalidad tan reconocible. Para descubrir todo lo que puedes ver y hacer en la villa, puedes consultar la página oficial de turismo de Tapia de Casariego.

Esta publicación ha sido financiada con fondos de la Unión Europea - Fondos Next Generation EU, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Xacobeo 2021, Tapia de Casariego, la mar de rural.