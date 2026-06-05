La Universidad de Oviedo aprueba su planificación docente para el próximo curso: 380.000 horas de clase y nuevas titulaciones

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado el Plan de Ordenación Docente (POD) para el próximo curso académico, el documento que organiza toda la actividad educativa de la institución. En cifras, la universidad ofertará cerca de 380.000 horas lectivas, distribuidas en más de 5.000 asignaturas y dirigidas a unos 21.000 estudiantes.

El plan incluye un total de 5.045 materias (3.522 de grado y 1.523 de máster) y más de 22.800 grupos de actividad, que abarcan desde clases teóricas hasta prácticas en aula, laboratorio, campo o entornos clínicos. Este instrumento permite repartir la carga docente entre el profesorado y garantizar que la oferta académica se desarrolle de forma equilibrada y organizada. El Rector, Ignacio Villaverde, subrayó la complejidad de coordinar un sistema que incluye 59 grados, 12 dobles titulaciones y 60 másteres universitarios, entre ellos varios programas internacionales.

También se aprobó el calendario de admisión para enseñanzas propias del curso 2026-2027. La preinscripción se abrirá del 1 de junio al 17 de agosto, mientras que la matrícula tendrá lugar en septiembre.

Entre las principales novedades del próximo curso destaca la puesta en marcha de un doble grado en Pedagogía y Educación Social, así como un nuevo grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. También se introducen cambios en el primer curso del grado de Medicina y se incorporan dos nuevos másteres: uno en supercomputación y aprendizaje automático, y otro en intervención social.

Además, el Consejo dio luz verde a la creación de nuevas plazas de profesorado dentro de un programa para atraer talento docente e investigador. Estas incorporaciones se realizarán de forma progresiva hasta el curso 2027-2028.

La sesión también sirvió para reconocer la labor de la alianza universitaria europea Ingenium, liderada por la institución asturiana y formada por diez universidades europeas. Se concederán insignias de oro a las entidades participantes y a la profesora Ana Isabel Álvarez, exdirectora del consorcio, mientras que la insignia de plata distinguirá al profesor Agustín Nieto por su papel como coordinador local.

En materia de gestión, la Universidad presentó su informe anual de transparencia y buen gobierno. Durante 2025 se registraron diez solicitudes de información pública y 87 actuaciones en protección de datos. Además, el índice de litigiosidad se mantiene bajo, con la mayoría de resoluciones judiciales favorables a la institución.

El Consejo aprobó también una nueva convocatoria de ayudas para grupos de investigación, dotada con 225.000 euros. El objetivo es reforzar especialmente a los equipos emergentes, facilitando su crecimiento y su acceso a financiación externa en el futuro.

Entre otros asuntos, también se dio luz verde a cambios en programas de doctorado y la concesión de un premio extraordinario en la rama de Artes y Humanidades.