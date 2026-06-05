¿Cuándo volverá el calor en Asturias? Este viernes los termómetros no superaron los 20 grados

Después del mes de mayo más caluroso de la historia, junio ha empezado con mal pie en Asturias: con temperaturas frescas y alguna que otra llovizna. Atrás quedan los 36,3 grados que alcanzó Mieres el pasado 22 de mayo, siendo la máxima registrada en una ola de calor asfixiante, que duró una semana y que mantuvo toda la región por encima de los 30.

¿Cuándo volverá el calor? Por lo pronto, este viernes, la región apenas superó los 20 grados. 20,7 marcó el termómetro en Castropol, Gijón se quedó en los 19,9, Mieres en los 19,4, Oviedo en los 18,2 y Avilés en los 17,7.

La predicción para mañana, sábado, mejora, pero poco. Se esperan máximas de 23 grados en Cangas del Narcea, 22 para Gijón, 21 para Avilés, 20 para Oviedo, 21 para Navia y 19 para Llanes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos nubosos, que podrían dar lugar a brumas y nieblas locales e incluso a alguna precipitación débil y dispersa, sobre todo en la Cordillera Cantábrica.

Subidas y bajadas

El domingo vuelven a subir las temperaturas, aunque ligeramente: 26 grados en Cangas del Narcea, 24 en Langreo, 23 en Oviedo, 22 en Gijón, 23 en Avilés... Eso sí, las nubes dominarán los cielos, sin descartar lluvias débiles.

El lunes las máximas registrarán un ligero descenso, abriendo una semana de altibajos. El Suroccidente ya se quedará en los 23 grados, Gijón en los 22, Oviedo en los 20 y Langreo en los 19. El pronóstico de la AEMET es el siguiente: "Cielo nuboso con nubes bajas, con brumas y bancos de niebla en la Cordillera a primeras y últimas horas, y probables lluvias y lloviznas débiles durante la segunda mitad del día".

El martes lloverá y bajarán otro poco las temperaturas, con máximas no superiores a los 20 grados. Aunque la incertidumbre es mayor, para el miércoles se espera una situación similar.

Según el pronóstico mensual de la AEMET, en la semana del 15 al 21 de junio "podría ser un período con menos lluvias de las habituales para la época en Galicia y el Cantábrico". El verano entra oficialmente el próximo día 21 a las 9.24 horas.