Agenda: qué hacer hoy sábado 6 de junio en Asturias

Oviedo

Un recorrido por los meandros del Nora y el bosque de Shiitake de Sograndio

La Escuela Municipal de Sostenibilidad organiza un paseo interpretado por el Monumento Natural de los Meandros del Nora y posterior visita al Bosque de Shiitake, en Sograndio, a partir de las 10.00 horas. Dificultad del recorrido: fácil. Para participar es necesario reservar plaza en el teléfono 684690242 o a través de correo escuelasostenibleoviedo@gmail.com. La actividad cuenta con servicio gratuito de autobús desde Oviedo.

Folclore en la calle

La banda tradicional Xácara y la Agrupación Folclórica Xuno, de San Claudio, protagonizan respectivamente, las sesiones de las 11.30 y las 17.00 horas del programa de "Folclore en la calle", con actuaciones por el centro y el casco histórico de la ciudad. Acceso libre.

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Jornadas y Preba de la Sidra

Hasta mañana, unos 33 establecimientos hosteleros de la ciudad participan en las Jornadas Gastronómicas de la Sidra, en las que ofertarán platos elaborados con la bebida autóctona. La actividad está enmarcada en la programación en torno a la Preba de la Sidra del fin de semana. Además, dentro de los actos de la Preba de la Sidra, Gascona acoge la II Preba de la Sidra Artesana, entre las 12.00 y las 15.00 horas, así como el Concurso oficial de escanciadores a las 17.00 horas y la fiesta Gascona en danza a las 20.30 horas.

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

Teatro Filarmónica

El Teatro Filarmónica presenta a las 21.00 horas el concierto tributo al grupo "ABBA", titulado "ABBA The New Experience Revolution". Se trata de un recorrido por los clásicos de la banda sueca cuyas entradas están a la venta con precios de entre 38 y 42 euros.

Encuentro Coral

La iglesia de San Juan el Real es el escenario, a las 20.30 horas, de una nueva jornada del V Encuentro Coral "Oviedo Origen en el Camino", con la participación del Coro Dafne y el Coro Vetusta, dirigidos por Ángel Albarracín y Carlos Ruiz de Arcaute, respectivamente.

Banda de Música

La Banda de Música "Ciudad de Oviedo" ofrece a las 13.00 horas un concierto en la plaza del centro social de Las Caldas. Acceso libre.

Concierto Aula de Clarinete

El Aula de Clarinete de la Escuela Minicipal de Música María Teresa Prieto organiza un concierto a las 16.00 horas, con alumnado de la profesora Ana Pérez. El acceso es libre hasta completar aforo.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Desde el 4 de junio hasta el 25 de octubre puede visitarse la exposición "Intercambios", comisariada por Laura Baños, con la que se inaugura una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías el público puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El Centro también cuenta con maquetas de Santuyano de Oviedo, San Salvador de Valdediós y Santa María del Naranco y con un audiovisual, cedido por el Museo Arqueológico de Asturias, sobre los templos y construcciones que componen el Prerrománico asturiano. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Gijón

"Stormy Mondays" presenta nuevo disco

La banda "Stormy Mondays", formada por Jorge Otero, Danny Montgomery, Juanjo Zamorano, Pablo Bertrand, Miguel Herrero y Kiko Flores, presenta su nuevo trabajo a las 19.30 horas en el Paraninfo de la Laboral.

"Stormy Mondays", en concierto. / Julián Rus

Con temas propios, destinados a convertirse en nuevos clásicos de su repertorio.

Parque de los Hermanos Castro

Hoy se inician los conciertos de verano en el parque de los Hermanos Castro con el concierto de Antonio Orozco. Dará comienzo a las 22.00 horas.

Jardín Botánico

El Jardín Botánico Atlántico estrena hoy su primera feria de plantas, con horario de apertura del Jardín de 10.00 a 21.00 horas, y de la feria 11.00 a 20.00 horas. Habrá treinta expositores, puestos de artesanía, un bosque efímero de arces y diversas actividades paralelas, además de un concurso de parterres cuyo premio se falla a las 12.30 horas. También habrá dos charlas en la Casa de la Isla, a las 12.30 horas sobre "Reconocimiento de árboles y arboleas singulares", a cargo de Samuel Álvarez Rubio; y a las 18.00 horas, en el msimo lugar, "Plantaciones naturalistas", a cargo de Ignacio Ribera Sanchís. Habrá visitas guiadas con aforo limitado, a la "Ruta de los bosques naturales" (a las 10.00 y 17.00 horas); visita general (a las 12.00); y "Las joyas del Cantábrico" (19.00 horas). También habrá música en la Quintana de Rionda, con Albéniz Jazz Dúo (12.30 horas); RPE Trío a las 17.00 horas, y Vero Rubio, a las 18.30 horas.

Monte Deva

Será otro sábado con actividades para familias, en este caso se ha programado un Hall Escape: "Código Deva: última llamada", organizado por la Concejalía Medio Ambiente y Sostenibilidad. Serán dos citas, una de 10.00 a 11.00 horas, y otra de 12.30 a 13.20 horas.

Gijón Arena

Hoy será la cita con "Caribe Mix. Festival Gijón", con Coyote Dax, "Los Inhumanos", Raúl, Guaraná, "Zapato Veloz", Lorca, Jay Santos y "El regreso de Década". La apertura de puertas del recinto es a las 19.00 horas.

Centro de Arte de la Laboral

Con motivo del Día Internacional de la Sidra, en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se ha organizado para hoy el taller "Magaya, ¿de qué color yera la to manzana?", ideado por la artista Andrea Rubio, e impartido por el equipo de mediación de LABoral. A través de distintos ejes cromáticos –las variedades de manzana, el vidrio de las botellas, la madera o la luz— las personas participantes crearán una carta cromática colectiva inspirada en el universo visual de la sidra. Será de 11.00 a 13.00 horas, para participantes a partir de 16 años.

Teatro en el Jovellanos

A las 20.30 horas, en el Teatro Jovellanos, se representa "American Buffalo" una obra de 1975 del dramaturgo estadounidense David Mamet. Llega a Gijón dirigida por Ignasi Vidal con Israel Elejalde, David Lorente y Roberto Hoyo en el reparto.

Teatro de la Laboral

El cómico Abián Díaz lleva a escena su show "Patético". Será a partir de las 20.30 horas. Recomendado a partir de 14 años.

Librería La Revoltosa

En la Librería La Revoltosa (Juan Alonso 12), hoy se presenta a las 20.30 h oras la obra "Santa y Mártir" de Loreto Ares, que estará acompañada por Adrián Lozano.

Librería de Bolsillo

Hoy, a las 12.30 horas, en la Librería de Bolsillo (Marqués de Casa Valdés 66) se presenta el poemario "Una vikinga en la hora mágica" de Ángela Kethor, acompañada de Estefanía González.

Toma 3

"Esti amor asturfalante" de Sofía Castañón, se presenta hoy a las 13.30 horas en Toma 3 (Marqués de Casa Valdés 27). Estará acompañada por Ramón Lluís Bande.

Librería La Habitación Propia

En la librería La Habitación Propia (Celestino Junquera 1) Azahara Nieto presenta su libro "La culpa no engorda", a las 12.00 horas.

Biblioteca Jovellanos

A las 12.00 horas habrá una sesión de cuentacuentos bajo el título "El secreto de Astriel". Solo se permite la presencia de un adulto por unidad familiar.

Iglesia de Santa Olaya

Organizado por el CISE_(Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo), hoy sábado a las 19.15 horas, en la iglesia de Santa Olaya tendrá lugar un concierto dedicado a los más jóvenes, a cargo del Coro Joven Gijón-Cise, dirigido por Dolores García. Interpretarán canciones populares asturianas, acompañados de pandereta, obras más polifónicas y canciones de películas de Disney.

Escuela de Comercio

Sigue hoy la decimosexta edición del ciclo de proyección de documentales "Docuxixón". En el salón de actos de la Escuela de Comercio se proyecta, a las 19.00 horas, "Lorca. El mar deja de moverse", de Emilio Ruiz Barrachina, que presenta el encuentro con el público.

Sede de la CNT

En la sede de la CNT (calle Llanes 11) hoy se ha programado un taller de danzas del mundo, para danzar y compartir desde las 18.30 hasta las 20.30 horas. Con aportación voluntaria.

Pumarín Gijón Sur-El Huerto

El festival Brotes_lab de danza contemporánea tiene hoy varias citas en la ciudad. En la explanada del Centro Municipal Pumarín Gijón-Sur se pondrá en escena a las 19.00 horas, "La silla" de la compañía Fresas con nata, de (Castilla León), con un encuentro con el público al final. Luego, a las 20.30 horas, en el Espacio Escénico El Huerto, la compañía Kaos Taller de Danza muestra las piezas "Cosmos" y "Despertar amargo", y la compañía vasca Node mostrará "Basandere". También con un encuentro con el público.

Explanada del Parque Fluvial

En la explanada del Parque Fluvial, en Viesques, hoy sigue la fiesta Xixón Folk. El mercáu tradicional abre de 11.00 a 21.30 horas; habrá juegos tradicionales de 11.00 a 13.00 horas;_y talleres artesanales de 11.30 a 14.30 horas; a las 13.00 horas el espectáculo de títeres "El carro de los fenómenos ambulantes"; y a las 13.30 horas y a las 18.00 horas animación con seres mitológicos; la sesión vermú será a partir de las 13.30 horas con la Bandina Los Trimendos; de 17.00 a 20.00 horas de nuevo talleres artesanales; a las 17.30 horas, pasacalles de bandas de gaitas y a las 18.00 horas el III Encuentro de Bandas de _Gaitas Saxum. A partir de las 21.30 horas, Los Gascones, y a partir de las 23.00 horas música con Dixebra y Dj. La Güeriata.

Jardines de Lázaro Cárdenas

Hoy sigue la Acampada Vecinal de protesta por el tráfico pesado que atraviesa el barrio. A las 12.00 horas tendrá lugar el corte de tráfico en Cuatro Caminos con un gran circuito de juego de la circulación sin humo. A las 17.00 horas habrá juegos de movilidad; a las 18.00 horas se montará la Mesa de la Concordia; a las 18.30 tendrá lugar el debate "1995-2026, 31 años no son nada", con jóvenes y veteranos de la primera acampada de protesta en el barrio. Y a las 19.30 horas, un karaoke festivo de música y hits del año 1995.

Encuentros corales de Fátima

La iglesia de Fátima acoge hoy la última jornada de los conciertos corales. Esta vez será el concierto del coro Mas Que Jazz, dirigido por Víctor Calvo Velasco. El recital comenzará a las 21.00 horas.

CMI El Llano

A las 18.00 horas habrá música en el salón de actos del Centro Municipal de El Llano, con la audición de fin de curso de la Escuela Banda Sinfónica Gijón.

Pumarín Gijón Sur

En el centro municipal, a las 19.00 horas habrá un pase de humor que lleva por título "Poca vergüenza", a cargo de Guelmi.

Playa del Arbeyal

El programa en torno al Día del Orgullo incluye hoy, de 9.30 a 14.30 horas, actividades de Mozedá en Xuegu, organizado por el Consejo de la Juventud de España y el Conseyu de la Mocedá del Principáu.

Agrupación Artística Gijonesa

Hoy se podrá asistir a la actuación de Tere Rojo, a las 19.00 horas en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa (calle Severo Ochoa 20).

Avilés y comarca

Mercado en Las Vegas

Mercado semanal en Las Vegas (Corvera). Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en Las Meanas

El parque de Las Meanas acoge el Mercado Artesano y Ecológico, con 25 puestos de artesanía, gastronomía y huerta ecológica. Abre de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con actividades inspiradas en Gaudí.

Teatro en el Niemeyer

El auditorio del Centro Niemeyer ofrece a las 20.00 horas la representación de "Cucaracha", dentro de la programación de escenAvilés. La obra, dirigida por Julián Fuentes Reta, plantea una mirada crítica sobre educación, adolescencia y guerra. Entradas: 28 euros.

Música entre los árboles

El kiosco de música del parque de Ferrera alberga, de 18.30 a 21.00 horas, el "Concierto para hablar con los árboles", una propuesta comunitaria y pluridisciplinar vinculada al Día Mundial del Medio Ambiente.

Vinos de "celebrities"

Avilés y Piedras Blancas participan en el Famous Wine Festival, dedicado a vinos vinculados a personajes conocidos. La cita reúne hasta el 14 de junio a trece vinaterías de la comarca, con propuestas repartidas por distintos establecimientos.

La nave joven

El Edificio Fuero acoge de 18.00 a 22.00 horas una nueva sesión de "La Nave", el espacio de ocio y cultura dinamizado por la asociación juvenil EÓN, con actividades abiertas para jóvenes en la calle Fernando Morán.

Las Cuencas

Feria del deporte en Mieres

Mieres alberga este fin de semana la VI Feria del Deporte, un gran espacio de encuentro y promoción del deporte y la actividad física. Hoy habrá de 11.00 a 20.00 horas baloncesto 3x3 y voleibol en el parque Jovellanos. De 16 .00 a 18.00 horas será la carrera popular por el casco urbano y, de 17.00 a 19.00 horas dardos en el parque Jovellanos, donde, de 17.30 a 20.30 horas, habrá gimnasia rítmica.

Certamen del Quesu d’Urbiés

Urbiés, en Mieres, acoge este fin de semana el XXX Certamen del Quesu d’Urbiés Hoy, sábado, a las 12.00 habrá exposición de moto clásica y a las 13.00 horas será la presentación del quesu y el pregón a cargo de Vanessa Gutiérrez. _A las 13.30 horas será la sesión vermú con degustación de quesos y actuación de "La Tarrancha". A las 22.00 horas habrá corderada y a las 00.30 tomará el relevo DJ Capitán.

Certamen Coral "La mina y la mar"

El teatro José León Delestal de La Felguera ofrece hoy, a las 20.00 horas, el segundo concierto del XXV Certamen Coral Internacional "La Mina y La Mar" Villa de La Felguera que organiza desde hace 25 años la Sociedad Coral La Felguera "Maestro Lozano". Actuarán la Coral Polifónica Entenza de Salceda de Caselas (Pontevedra), la Coral Concepción Arenal Casablanca de Vigo (Pontevedra) y la Coral Ángel Émbil de la Sociedad Siero Musical.

Musical en San Martín

El teatro "Nuberu" de El Entrego será escenario hoy de la representación del musical "Tributo a las guerreras K-Pop". Será a las 17.00 horas.

Fiestas de la Güeria Carrocera

La Güeria Carrocera, en San Martín del Rey Aurelio, celebra sus fiestas este fin de semana, con la organización de la asociación de festejos "La Güeriata" de Villa San José. Hoy a las 12.00 habrá sesión vermú y a las 13.30, corderada. "Sin Laude" actuará a las 18.30 horas y a las 22.30 será la verbena con "Grupo Da Silva" y "Díaz Dj".

Centro

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Todos los fines de semana se ofrece una masterclass de escanciado a cargo de la tricampeona Susana Ovín. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Mercado en Cangas del Narcea

La villa canguesa celebra su tradicional mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.

Exposición en La Caridad

Noticias relacionadas

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, alberga hasta el 14 de junio la muestra del pintor gijonés afincado en el Occidente José Arias "Vertidos. Solo Pintura". Además, el autor organizará una serie de visitas guiadas y coloquios en colaboración con Amigas y Amigos de As Quintas para explicar su obra. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 12.30 a 14.00 horas.