ArcelorMittal y Azsa seguirán prestando el servicio antiapagón, pero recibirán menos dinero para rebajar su factura eléctrica

Las factorías asturianas de ArcelorMittal y Asturiana de Zinc (Azsa) seguirán prestando el servicio de desconexión y reducción del consumo eléctrico para evitar apagones, aunque cobrarán menos por ello. Las dos compañías han resultado adjudicatarias de potencia eléctrica en la subasta del servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD) para el segundo semestre del año, en la que Red Eléctrica, a propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha introducido cambios para optimizar el volumen de potencia asignada y el precio marginal, que se había disparado.

Este mecanismo de seguridad, por el que las industrias electrointensivas se comprometen a reducir su consumo en caso de que el operador de la red necesite aliviar tensiones en el sistema eléctrico, es un escudo antiapagones pero también una fuente de recursos para abaratar la factura eléctrica en unas fábricas que tienen costes energéticos superiores a los de sus principales competidores en Europa.

Los adjudicatarios en la subasta del servicio de respuesta activa de la demanda para el segundo semestre del año, entre los que están ArcelorMittal y Azsa, serán retribuidos con un precio marginal de 42,62 euros por cada megavatio asignado (1.775 MW) y hora por su disponibilidad para reducir su potencia de consumo en las horas asignadas. En la anterior subasta, la del primer semestre del año, el precio había alcanzado los 65 euros. Por tanto, la gran industria cobrará un 35% menos por desconectarse de la red.

Esa rebaja está vinculada a una propuesta de la CNMC para optimizar el volumen de potencia asignada y el precio marginal. Esa modificación fue incorporada en el algoritmo del procedimiento y ya ha tenido efecto en la subasta del segundo semestre del año.

Por otra parte, cada activación del servicio será retribuida al precio de la regulación terciaria correspondiente al momento de su prestación. La duración máxima de cada aplicación es de dos horas y solo podrá realizarse una única activación al día por proveedor durante las franjas horarias establecidas en la normativa vigente: de lunes a viernes desde las 8.00 horas hasta la medianoche y los fines de semana y festivos de 22.00 a 23.59 horas. El proveedor contará con un aviso previo de al menos 12,5 minutos antes de su inicio.

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En lo que va de año, el servicio se ha activado una vez, el 28 de enero, e intervinieron todos los proveedores.