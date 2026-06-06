Atención conductores asturianos: el aviso en la A-66 por los controles que conllevan multas de 200 a 500 euros e inmovilización de vehículo

Este fin de semana (el penúltimo antes de que el verano haga acto de presencia de manera oficial) seguro que mucos asturianos se han desplazado a lo largo y ancho de la región, pese a que el tiempo sea de nubes y claros (aunque más nubes). Eso sí, no se esperan lluvias, por lo que nos es raro ver a grupos de motoristas de ruta por las carreteras del Principado, así como visitantes de fuera que vienen a pasar unos días de desconexión.

Seguramente muchos conductores hayan observado por la A-66, una de las principales carreteras de Asturias, como diferentes carteles luminosos indicaban que se estaba realizando una campaña especial de control de motocicletas este fin de semana.

Y es que la Dirección General de Tráfico (DGT) intensificará la vigilancia de las carreteras más frecuentadas por motoristas durante los fines de semana de junio a octubre, un periodo en el que aumentan los desplazamientos en moto, incluso como forma de ocio.

"El objetivo de esta medida es reducir la siniestralidad de uno de los colectivos más vulnerables en carretera, así como verificar el cumplimiento de las normas e incidir en la importancia de respetarlas para mejorar la seguridad", ha anunciado este jueves la DGT.

Según ha detallado Tráfico, la campaña se desarrollará a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que prestará especial atención al exceso de velocidad, adelantamientos antirreglamentarios, consumo de alcohol y drogas o circular sin el casco y el resto de elementos de protección.

La DGT ha argumentado que más de la mitad de los siniestros mortales registrados en lo que va de año ocurrieron entre las 15 horas del viernes y la medianoche el domingo. De los 104 motoristas fallecidos en vías interurbanas hasta el 31 de mayo, 58 perdieron la vida en ese intervalo horario, lo que supone 13 más que en 2025. Este pasado mayo fallecieron 31 motoristas, siete más que en el mismo mes del año anterior.

La mayor parte de la siniestralidad se concentra en las carreteras convencionales, donde se han registrado este año casi ocho de cada 10 fallecidos (un total de 77 entre enero y mayo), y las salidas de vía continúan siendo el tipo de siniestro más frecuente, con 46 víctimas mortales. En este tiempo, han aumentado los fallecidos por colisiones, tanto traseras y múltiples como frontales.

El perfil de mayor riesgo mortal es el de un varón de 45 a 64 años, una franja de edad que suma 50 fallecidos en lo que va de año, suponiendo el 48% del total. En cuanto a la cilindrada, la mayor mortalidad se asocia a las motos entre 501 y 1.000 centímetros cúbicos, con 41 usuarios de este tipo de vehículos fallecidos hasta finales de mayo.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que en España, circular sin casco, llevarlo mal abrochado o utilizar uno no homologado conlleva una multa de 200 euros y la retirada de 3 a 4 puntos del carné de conducir, dependiendo de la infracción específica y la normativa aplicada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, conducir o tener estacionada una moto sin seguro obligatorio es una infracción grave. La multa económica oscila entre los 601 y los 3.005 euros, además de la inmovilización del vehículo, los costes de la grúa y el depósito.