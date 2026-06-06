Los docentes asturianos se plantan ante el vacío legal sobre las actividades extraescolares: "No está claro cuál es nuestro grado de responsabilidad"

Un maestro de Primaria se va de excursión a la playa con un grupo de veinte alumnos. Salen a las 9.00 horas pero no vuelven hasta las 17.00 horas. Su jornada laboral solo cuenta, a efectos retributivos, hasta las 14.30 horas. Un profesor de Secundaria viaja durante tres días con un grupo de adolescentes a Italia. Es el viaje de estudios. Su cobertura jurídica en caso de que ocurra alguna circunstancia que traspase la línea legal es dudosa.

Son algunos de los ejemplos a los que los docentes se enfrentan cada vez que acuden a una actividad complementaria o extraescolar. Por eso, el colectivo "La Red de Centros", creado en el curso 2020-2021 por profesionales asturianos, programó una campaña de recogida de firmas para tratar de que la Administración escuche sus peticiones sobre las dudas que surgen en torno a las actividades fuera de los centros. Han conseguido 600.

"Vacíos legales"

"Existen numerosos vacíos legales sobre cómo se debe regular la organización y ejecución de estas iniciativas educativas", explican desde el colectivo. El primer punto que reivindican, y es la base de todo, pasa por contar con el respaldo administrativo necesario para continuar con estas actividades. Para ello, los docentes piden la creación de un servicio al que puedan dirigirse en caso de dudas. "Al no existir ninguna normativa que regule estas actividades, los colegios tenemos que resolver los problemas que nos surjan por la vía de la buena voluntad o el sentido común, sin ninguna autoridad a la que dirigirnos", lamentan.

Ese es otro de los asuntos para el que los docentes reclaman el apoyo de las familias y de la sociedad asturiana. "No está claro cuál es el grado de responsabilidad del profesorado acompañante", denuncian. Por eso les parece prioritario conseguir una protección jurídica ante cualquier circunstancia sobrevenida. "Existen numerosos vacíos legales y este punto es, para nosotros, es más alarmante", añaden.

El caso más extremo se vivió en 2022, cuando un joven zaragozano de 17 años falleció tras caerse por el hueco de la escalera. Estaba enfermo y se había quedado en el hostal donde dormían en Hasselt (Bélgica), mientras sus compañeros y los profesores cenaban por la ciudad. Ahora, los dos docentes a cargo del menor irán a juicio tras la denuncia interpuesta por la familia. "Hay que evitar ese tipo de circunstancias", advierten desde La Red de Centros.

Mayor inclusión

La ausencia de una normativa clara que regule las responsabilidades de los docentes en caso de cualquier problema durante el desarrollo de las actividades extraescolares también implica que aparezcan víctimas colaterales: los niños con necesidades especiales. "En los colegios nos encontramos con muchas dificultades para garantizar la premisa de inclusión cuando programamos actividades", coinciden los docentes de la red creada hace un lustro.

"Sin un respaldo garantista, en forma de recursos humanos y económicos por parte de la Administración, no sabemos si podemos ofertar algo de lo que pueda participar todo el alumnado, sin excepción", explican. Se refieren a niños que, por ejemplo, vayan en silla de ruedas o aquellos que necesiten un profesor de refuerzo como el caso de los que presentan un trastorno del espectro autista (TEA).

En consecuencia, el personal docente reclama "unos protocolos de actuación dictados por una instancia con potestad para ello". Las firmas que consigan irán dirigidas al Principado junto a la solicitud de una reunión con las autoridades educativas. "Es necesario subsanar todos estos problemas", insisten.