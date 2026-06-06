Evitar que los menores asuman riesgos digitales, un reto común

El ordenador que llevó al Apolo 11 a la luna tenía una capacidad de 35 Kilobytes; es decir, más o menos lo que pesa hoy en día cualquier imagen que tengamos en el móvil. O lo que es lo mismo, en menos de 60 años la tecnología ha avanzado de forma vertiginosa. "Es una revolución histórica y sin precedentes por la velocidad a la que se produjo y porque afecta a todo el mundo", resumió este viernes el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, en una jornada organizada por la Fundación Orange y celebrada en el parlamento asturiano para abordar la protección de la infancia y la adolescencia en entornos digitales, en la que también estuvo presente el Gobierno regional a través de la Directora de Infancia y Familias, Clara Sierra.

"La infancia ha cambiado, ahora los niños crecen con las pantallas y no debemos ser ajenos a ello", explicó Cofiño, quien apostó por usar la revolución digital como "ayuda". "Tiene sombras, pero hay que combatirlas entre todos", pidió, antes de dar comienzo a un debate en el que, a través de distintas mesas redondas, y con varios agentes implicados (desde el sistema judicial hasta los propios jóvenes), se trataron los principales retos de las nuevas tecnologías.

El hemiciclo, este jueves, durante el debate de la Fundación Orange. / Miki López

"Como padres y educadores no debemos prohibir, sino acompañar", reflexionó Angélica Sánchez, directora de Oferta Comercial de Orange. En su mesa, estuvo acompañada por Marta Becerra, Manager de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Google España, y Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES. Los tres coincidieron en la necesidad de buscar una solución conjunta que no sea ajena a los propios menores.

Noticias relacionadas

En la clausura de la jornada, Luz Usamentiaga, miembro del Patronato de la Fundación Orange y directora general de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de MasOrange, subrayó la necesidad del talento para afrontar la revolución digital. "Tenemos que estar preparados para adquirir los conocimientos necesarios, todos los días tenemos que estar formándonos para poder acompañar a los chavales", aseguró al tiempo que incidió en la necesidad de "seguir formando en valores" para poder tener "una mirada crítica". "La adolescencia y los menores se caracterizan por la curiosidad, la conexión y su capacidad para socializar y la capacidad de tener autoestima, todas ellas son cualidades que no tiene la inteligencia artificial", concluyó.