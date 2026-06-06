La exportación europea de acero a Estados Unidos cae un tercio con los aranceles del 50%

Las exportaciones europeas de acero a Estados Unidos han caído un tercio un año después de que Donald Trump impusiera aranceles del 50% a las importaciones de productos siderúrgicos procedentes de la UE, según las últimas cifras de la Asociación Europea del Acero (Eurofer). Aunque Estados Unidos no es un mercado relevante para la siderurgia asturiana, sí se han producido intercambios comerciales en los últimos años.

En concreto, las exportaciones de acero de la UE a EE UU cayeron un 34% interanual durante los tres trimestres posteriores a la introducción de los aranceles del año pasado, pasando de 2,93 millones de toneladas a 1,94 millones de toneladas.

Los aranceles, que entraron en vigor el 4 de junio de 2025 y posteriormente se extendieron a otros productos derivados con alto contenido de acero, siguen afectando a los productores de acero europeos y a las cadenas de valor manufactureras en general. El acero y el aluminio siguen siendo los únicos sectores sujetos a los aranceles estadounidenses del 50% fijados por Trump.

Eurofer dio a conocer las cifras de caída de las exportaciones después de que los gobiernos de la UE aprobaran la semana pasada la legislación que implementa el acuerdo comercial UE-EE UU. Este acuerdo incluye cláusulas de salvaguardia que permiten a la Comisión Europea suspender partes del mismo si EE UU continúa aplicando aranceles superiores al 15% después de finales de 2026 a los productos derivados del acero y el aluminio que pasaron a estar sujetos a aranceles estadounidenses después del 4 de junio de 2025.

El acuerdo también prevé conversaciones entre la UE y EE UU sobre posibles soluciones para los productos con alto contenido de acero y aluminio, incluidos acuerdos de contingentes arancelarios y cooperación para abordar el exceso de capacidad global.

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"Un año después, el impacto es evidente: estos aranceles están asfixiando las exportaciones europeas de acero a Estados Unidos y el acceso efectivo al mercado sigue sin resolverse", señaló Axel Eggert, director general de Eurofer, que añadió que "una sólida cooperación transatlántica sigue siendo beneficiosa para ambas partes, pero aún estamos lejos de restablecer un equilibrio en el comercio del acero". Por ello, Eggert señaló que "Estados Unidos debe cumplir su compromiso de colaborar con la UE para encontrar una solución para el acero, el aluminio y los productos que contienen acero que proteja a ambos mercados del exceso de capacidad, al tiempo que garantice cadenas de suministro seguras entre ellos, incluso mediante soluciones de contingentes arancelarios. Mientras no exista dicha solución, el acuerdo no tiene ningún valor para la industria siderúrgica de la UE".