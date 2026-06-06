Galicia toma posiciones para arrebatar a Asturias la segunda fábrica de Indra

Empieza a agotarse el tiempo para que las negociaciones entre Indra y Duro Felguera sobre la compraventa del taller que la segunda tiene en Barros (Langreo) desemboquen en un resultado concreto, sea el que sea. La situación lleva semanas estancada: la empresa de defensa ha ofrecido 6 millones de euros a Duro para implantar en el recinto langreano una fábrica de vehículos militares –la segunda que tendría en Asturias, junto a la del Tallerón de Gijón–, pero a la compañía de ingeniería ese precio no le basta. Ante el escenario de que la operación descarrile, otros territorios españoles se están posicionando cada vez con más ahínco para acoger el proyecto. Y hay uno que, según confirman fuentes al tanto de las conversaciones, está ganando posibilidades: la zona de As Pontes (La Coruña), un terreno que la Xunta de Galicia busca reindustrializar después del cierre de la central térmica del mismo nombre.

A lo largo de esta semana, desde el Gobierno del Principado se han hecho continuos llamamientos públicos a las dos empresas para que lleguen a un entendimiento y acuerden la transacción. Pero las exhortaciones –la mayor parte, en boca del consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez– se han dirigido sobre todo a Duro Felguera, a quien solicitan "generosidad". Sánchez llegó a desvelar que le ha pedido personal y explícitamente al presidente de Duro, el mexicano Eduardo Espinosa, que desbloquee la operación. Pero desde la centenaria firma de ingeniería no ha trascendido ningún avance en las posiciones.

En este escenario, ha ganado enteros la opción de que Indra deseche finalmente ubicar en Asturias esa fábrica y la desvíe a otra comunidad autónoma. Tal como informó LA NUEVA ESPAÑA, la vecina provincia de León es una candidata, puesto que la multinacional ya cuenta allí con actividad: un centro tecnológico en la capital y un proyecto para una factoría de drones en Villadangos del Páramo.

No obstante, las fuentes consultadas recalcan que As Pontes ha cogido fuerza en la quiniela de territorios alternativos a Asturias. Y el temor de que la cuenca del Nalón pierda la ocasión de reindustrialización que, según Indra, traería la nueva fábrica está causando "una gran inquietud en el Gobierno asturiano", aseguró una fuente sindical que ha seguido de cerca las conversaciones.

En este escenario, la coalición IU (que gobierna el Ayuntamiento de Langreo, el cual ha expresado de forma muy contundente su irritación respecto a la posición de Duro) está movilizándose para llevar esta encrucijada al debate político nacional a través del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados.

El objetivo último, señalaron fuentes conocedoras, es instar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y que rescató a Duro con 120 millones de euros– a que a su vez presione a Duro para que venda a Indra el taller de Barros.

As Pontes es, sin duda, un territorio que se está revalorizando de cara a inversiones industriales. Tal como se anunció el pasado lunes, allí se implantará un centro logístico que servirá de apoyo a la fábrica de vehículos que el gigante estatal chino SAIC establecerá en Ferrol, también en La Coruña.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, afirmó ayer en Ribadeo que cuando el Principado conoció la intención de SAIC de invertir en España, "se hizo una gestión para hablar con la empresa, pero esta nos dijo desde el principio que no, que Asturias no estaba entre las comunidades con tradición en el sector del automóvil, como sí tiene Galicia". A esto Barbón añadió que Borja Sánchez también "se sorprendió" al leer que Asturias nunca había contactado con SAIC, puesto que, según el presidente, también al Consejero la empresa china le había indicado que Asturias "no estaba entre las tres comunidades" preseleccionadas.

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No obstante, el pasado martes, antes del acto de firma de la Estrategia Industrial 2030 en Gijón, y a la pregunta concreta de LA NUEVA ESPAÑA de si el Gobierno del Principado había establecido algún contacto con SAIC para intentar captar la inversión, Sánchez respondió literalmente: "Desde mi Consejería, ninguno".