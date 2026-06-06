El Instituto Oftalmológico Fernández–Vega se consolida como punto de encuentro de referencia en formación, investigación y práctica clínica

Cada año, el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV) atrae oftalmólogos nacionales e internacionales en un punto de encuentro de interés para las distintas subespecialidades. En esta ocasión organiza el Congreso Glaucoma 2026, que tendrá lugar en Oviedo los días 19 y 20 de junio y en el que un centenar de especialistas debatirán y analizarán la práctica y últimas novedades respecto a esta patología. Esta iniciativa responde al interés del IOFV por prestar la máxima calidad asistencial a sus pacientes, que se traduce en la apuesta firme por la investigación, la formación y la permanente actualización en cada especialidad.

El congreso que el IOFV organiza este año está dirigido por los Doctores Pedro Pablo Rodríguez Calvo, Ignacio Rodríguez Uña y Andrés Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, especialistas de la Unidad de Glaucoma del Instituto. Como coordinadores, colaboran el Dr. José L. Urcelay y la Dra. María Elena Simancas, también miembros del equipo del IOFV. El programa cuenta con sesiones que abarcan desde ciencias básicas y neuro protección hasta tratamiento médico, láser, cirugía e Inteligencia Artificial y cabe destacar el peso que se da a los casos clínicos, los vídeos quirúrgicos y las mesas redondas, fomentando una participación activa de los asistentes y el debate abierto con expertos.

Es una oportunidad única para actualizar conocimientos, compartir experiencias y reflexionar juntos sobre el presente y el futuro del glaucoma

El Congreso de Glaucoma 2026 está enfocado a oftalmólogos de esta especialidad, investigadores en ciencias de la visión y también a especialistas generales o en periodo de formación. Se ha diseñado un programa muy transversal, que combina ciencias básicas, investigación, práctica clínica, técnicas diagnósticas y cirugía, con un enfoque claramente actualizado.

Puesta al día en Glaucoma

El programa del congreso destaca por su amplitud y profundidad. La Sociedad Española de Glaucoma (SEG) estima que la mitad de los enfermos desconocen que lo son, puesto que, en los primeros estadios, la enfermedad cursa asintomática. Sin embargo, es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo.

Por ello, la investigación y el conocimiento científico por parte de los oftalmólogos clínicos resulta crucial para la detección temprana y su correcto tratamiento. En este sentido, el IOFV espera que el Congreso que se celebrará en Oviedo en el mes de junio sea una gran oportunidad para actualizar conocimientos, compartir experiencias y reflexionar conjuntamente sobre el presente y el futuro del glaucoma, una enfermedad que en España afecta a alrededor de un millón de personas (3% de la población), según indica la Sociedad Española de Glaucoma.

Con este evento, se pretende realizar una puesta al día completa en investigación sobre glaucoma y exponer los últimos avances en diagnóstico, tratamiento médico y técnicas quirúrgicas. Se espera que los asistentes regresen a su práctica clínica con herramientas útiles, criterios más afinados y una visión clara de hacia dónde se dirige esta especialidad.

Inteligencia Artificial, presente y futuro

Uno de los bloques previstos en el programa del congreso es el referente a la inteligencia artificial, que es ya una herramienta que empieza a incorporase a la práctica clínica diaria. Junto con el big data, la IA será un apoyo clave para el diagnóstico temprano y la clasificación de ojos con glaucoma. En el curso se abordarán tanto sus ventajas como sus limitaciones, con una visión crítica y realista.

El evento consolida a Oviedo y al IOFV como referente internacional en glaucoma

Uno de los aspectos más relevantes de este encuentro es que los especialistas pueden intercambiar experiencias y conocimiento de forma ágil. En este sentido, los organizadores destacan que el curso aborda estrategias complementarias, qué más se puede hacer cuando el tratamiento hipotensor convencional ya ha alcanzado su máximo efecto. Hace alusión a la influencia de factores vasculares, inflamatorios, la neuroprotección y las nuevas vías de administración de fármacos para el glaucoma, aspectos que también se tratarán en el Congreso Glaucoma 2026.

El evento consolida a Oviedo y al Instituto Oftalmológico Fernández-Vega como un referente nacional e internacional en glaucoma. Profesionales de toda España y de países como Reino Unido y México, asistirán al Congreso Fernández-Vega Glaucoma 2026, lo que refleja el interés y la necesidad de encuentros científicos de alto nivel dedicados específicamente al glaucoma.