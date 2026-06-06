Joel García repetirá al frente de la patronal asturiana de la construcción

El empresario Joel García Fernández, presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), estará otros cuatro años al frente de la organización, según informó esta ayer en un comunicado. El valdesano, por tanto, seguirá siendo el representante de un sector con cerca de 1.900 empresas y más de 27.000 trabajadores en Asturias.

El nuevo mandato de García –el tercero– será anunciado este próximo lunes, día 8, en la asamblea general y electoral de CAC-Asprocon, que tendrá lugar en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Al acto asistirá, como representante institucional, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo.

Nacido en 1980 en Muñás, en el interior del concejo de Valdés, García es un buen conocedor del sector de la construcción, en la que lleva trabajando desde los 16 años. Primero como autónomo y desde 2007 como empresario fundador de CGS, establecida en Llanera y dedicada a la obra pública, las urbanizaciones y la fabricación y extendido de asfalto.

García se convirtió por primera vez en presidente de CAC-Asprocon en el año 2018. En aquel momento, el río de la construcción asturiana estaba revuelto. Serafín Abilio Martínez había estado 34 años al frente de la organización, y el sector, muy dañado por la anterior gran crisis económica, trató de cambiar a un modelo de presidencia profesionalizada. Se abrió un proceso de selección y se eligió al ingeniero Ramón Montero Arjonilla, pero el experimento duró seis meses: Montero aludió "motivos personales" nunca aclarados que dejaron a la vista las tensiones que amenazaban a la casa de los constructores.

La elección de Joel García en 2018 calmó las aguas, y en 2022 revalidó por primera vez su mandato cuando derrotó por amplia mayoría a su entonces oponente, Pablo Justel.

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En estos últimos cuatro años, García ha dado voz a las reivindicaciones del sector, entre las cuales destacan el aumento de la inversión pública en vivienda, la actualización de los módulos para compensar la subida generalizada de los costes y la necesidad de mejorar los planes de formación y establecer políticas para captar profesionales ante las carencias de mano de obra.