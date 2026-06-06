La Policía Nacional emite una alerta general que llega a Asturias a pocos días de la llegada del verano: "No dejen las persianas totalmente bajadas “

El verano está a la vuelta de la esquina y es tiempo de vacaciones. Por ello, para muchos asturianos es el momento para desconectar de la rutina diaria e ir a la casa de la playa, de viaje o a cualquier destino en el que poder disfrutar de unos días de descanso.

Un momento en el que muchos cerrarán por completo su hogar antes de salir de viaje. Pero, ojo porqué hay que tener cuidado en cómo se hace. Todas las señales hechas para robar o entrar en casa nunca serán ni grandes ni evidentes. La finalidad del atracador es marcar la vivienda sin que su ocupante se dé cuenta de ello. Las señales pueden aparecer en el buzón, timbre, marco de la puerta o incluso en el felpudo. Cualquier lugar es idóneo para dejar información grabada de forma discreta. Si ves una pegatina con el número de contacto de un cerrajero en la puerta o junto a ella, o en el buzón, ten cuidado. Muy a menudo, no es una empresa de cerrajería especializada en reparación de averías la que te deja sus datos de contacto, sino ladrones. También pueden dejar una pequeña cruz como marca, por ejemplo, y cuando vuelvan unos días después, si la pegatina sigue ahí, lo más probable es que no estés y el camino esté despejado.

Y si la pegatina ha sido retirada, es que estás ahí. Si ves este tipo de pegatina en la puerta de tu casa, es mejor que la quites enseguida. Si te vas de vacaciones, dile a tus vecinos o amigos que se pasen regularmente por tu casa para comprobar que los ladrones no la han descubierto. Te ahorrarás muchos problemas.

La Policía Nacional también advierte a los propietarios de viviendas que cuando vayan a salir de casa, aunque sea por pocos días, no dejen las persianas totalmente bajadas “esto puede indicar que no hay nadie en casa". Las viviendas vacías son el principal objetivo para ser okupadas, por ello, es mejor alquilarlas durante los meses en los que no las vayas a habitar o cedérselas de forma temporal a familiares o amigos.

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La instalación de sistemas de refuerzo como puede ser puertas o ventanas antiokupación o una cerradura antibumping. Incluye sistemas de alarma, un sistema de protección y seguridad que te permitirá actuar de forma inmediata en caso de que tu vivienda se encuentre en una situación de peligro, como por ejemplo de okupación ilegal y de robo.