El Presidente del Principado asiste a la recepción al Papa en el Palacio Real

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asistido hoy a la ceremonia de bienvenida que la Familia Real ha ofrecido al Papa León XIV, que inicia hoy en Madrid un viaje de seis días a España.

El Papa llegó al Palacio Real de Madrid con 17 minutos de retraso sobre la hora prevista, fue recibido con honores de Estado en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid por los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Las campanas de la catedral de la Almudena, a escasos metros del Palacio Real, sonaban una hora antes anunciando la llegada de León XIV, que entró en la Plaza de la Armería escoltado por el Escuadrón de Escolta Real a caballo 17 minutos más tarde de la hora prevista. Una formación de guardia de honor compuesta por la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música, el Grupo de Honores (con sus tres compañías, Monteros de Espinosa, Mar Océano y Plus Ultra), el Escuadrón de Escolta Real, la Batería Real y la Sección de Motos del Grupo de Escoltas le dio la bienvenida.

El Pontífice fue saludado primero por don Felipe y doña Letizia, a pie de coche. El saludo a la Princesa de Asturias y la infanta Sofía se produjo a los pies de la tribuna de honor.

El Rey y el Pontífice pasaron después revista a la fuerza combinada y posteriormente saludó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló; la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la embajadora ante el Vaticano, Isabel Celaa; además de las autoridades eclesiásticas: el secretario de Estado vaticano, Prieto Parolin; el cardenal Cobo y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, entre otros.

Entre vítores de "viva el Papa" y "viva el Rey", el Rey y León XIV, acompañados de la Reina y sus hijas, atravesaron un pasillo de honor compuesto por lanceros del Escuadrón de Escolta Real.

Noticias relacionadas

Pasadas las 12, la Familia Real mantenía un encuentro con el Papa en el Salón Gasparini. Luego pasaron al Salón del Trono. En esa segunda estancia se cumplimentó, como es habitual en las visitas de Estado de mandatarios extranjeros, el saludo de los Reyes y el Pontífice a las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático invitados. Entre ellos estaba el Presidente del Principado. Posteriormente, mantuvieron todos un encuentro en el Salón de Columnas, donde el Santo Padre dio primer discurso en suelo español y el Rey pronunció también unas palabras.