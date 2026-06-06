La Quinta del Ynfanzón ya tiene nuevos dueños: un restaurante con estrella Michelin compra el palacio para organizar eventos exclusivos

La Quinta del Ynfanzón, en Cabueñes (Gijón), ya tiene nuevos dueños tras su cierre el pasado mes de diciembre. Casa Gerardo adquiere este palacio, uno de los más reclamados en Asturias para bodas, para celebrar eventos exclusivos con el sello del chef Marcos Morán. “No solo cocinamos productos de esta tierra; también cuidamos los espacios que forman parte de su memoria", sostiene.

La Quinta del Ynfanzón es uno de los enclaves más singulares de la ciudad. Esta casona asturiana del siglo XV forma parte de la memoria histórica y arquitectónica de Gijón. Ahora, bajo el paraguas de Casa Gerardo, un restaruante con tres soles Repsol y una estrella Michelin, el espacio recupera su vocación de lugar de encuentro con una nueva identidad: finca privada destinada a eventos exclusivos.

Las comuniones, las bodas y las reuniones de empresa o privadas volverán a ocupar los comedores de la finca de la carretera de Deva, donde también se habilitará un pequeño alojamiento rural de seis habitaciones. El espacio se une así a la Finca Villa María de Gijón como nuevo espacio para celebrar.

Para Marcos Morán, quinta generación al frente de Casa Gerardo, esta incorporación es coherente con la manera en que el grupo entiende su relación con Asturias. “En dos kilómetros puedes disfrutar de dos espacios totalmente diferentes y simbólicos como La Quinta del Ynfanzón y Finca Villa María. Además, seguimos realizando eventos por toda la geografía asturiana en fincas privadas o palacetes. Siempre con el mismo objetivo: considerar al comensal del mismo modo que al de nuestra casa madre, con el mismo cariño y cuidado, y sobre todo el mismo respeto por el producto asturiano de alta calidad", sostiene Morán.

Jardines de la Quinta del Ynfanzón / PABLO SOLARES

Casi 100.000 metros cuadrados

La Quinta del Ynfanzón consta de una finca de casi cien mil metros cuadrados, compuesta por pradería y arbolado autóctono. A la vera de su aparcamiento se encuentra "Carlitos", un anciano eucalipto de gran tamaño, que es uno de los mayores de Asturias, con cañas que alcanzan perímetros de 20 centímetros. Ardillas, todo tipo de pájaros y hasta caballos se podían ver en la propiedad.

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Además de por su precioso entorno natural, los novios asturianos elegían la Quinta del Ynfanzón para casarse por su enorme salón de 400 metros cuadrados, su enorme terraza y su casa hotel, provisto de cinco habitaciones y con capacidad para diez personas.