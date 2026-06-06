El refugio del ministro Bustinduy en Asturias: un pueblo de 300 habitantes que parece sacado de Disney
El responsable de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, veranea desde pequeño en la región en una casa familiar
Pablo Bustinduy encuentra en Asturias la paz que necesita cada verano para desconectar de la política. Pero su amor por la región no es nuevo. Viene desde que era un niño acudía a Somao (Pravia) junto a su familia a la casa que compraron sus abuelos en este pueblo de cuento de apenas 300 habitantes.
Los vecinos de Somao aún recuerdan aquellos veranos en los que el pueblo se llenaba de seguridad para las vacaciones estivales de Ángeles Amador, ministra de Sanidad en el Ejecutivo de Felipe González, y madre del ahora ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023. A diferencia de su madre, Pablo acude a Somao sin escoltas ni seguridad. Pasa desapercibido.
El ministro perteneciente a Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, es el mediano de tres hermanos y con apenas cinco años ya empezó a correr por Somao y disfrutar de la cercanía y calidez de sus gentes. A día de hoy lo sigue haciendo.
Somao, Pueblo Ejemplar
No es extraño escuchar a algún turista calificar "de pueblo de Disney" a Somao. Es el efecto tras pasear por sus calles y contemplar las numerosas (y coloridas) casonas de indianos que atesora este enclave a cinco minutos de Cudillero y una hora de Oviedo. Somao mezcla construcciones majestuosas con un ambiente rural y cercano que hacen al visitante sentirse como en casa. O, como apuntan algunos, como en un cuento de Disney.
Somao es una parroquia rural que pertenece a Pravia y tiene cerca de 300 habitantes. Fue Pueblo Ejemplar en 2020 y recibió la visita de los Don Felipe y Doña Letizia, acompañadas de sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía. Fue una cita muy especial porque se produjo bajo fuertes medidas sanitrarias por el covid y la actitud de todos los vecinos y visitantes se ganaron el aplauso de los Reyes.
La visita Real atrajo mucho turismo a este pueblo que, pese a su encanto, no era tan conocido entre el turismo.
¿Por qué es tan especial Somao?
Una de las principales características de este pueblo son sus casas indianas. A finales del siglo XIX y principios del XX, los indianos, también conocidos como americanos, comenzaron a construir sus mansiones en Somao a su regreso de la emigración, asombrando con los magníficos acabados exteriores, sus galerías y los detallistas muebles, telares y papeles que las vestían por dentro.
La revista National Geographic destaca el gran legado indiano de Somao, como uno de los más abundantes de España. Lo supera únicamente Colombres, otro pueblo del oriente asturiano que cuenta con un gran legado indiano.
Somao, además, presume de tener la mayor cantidad de jardines privados de toda Asturias, decorados con fuentes, estatuas y muchas hortensias.
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