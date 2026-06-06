La selección de vinos semanal del periodista y crítico gastronómico Luis M. Alonso

Dos blancos y un tinto de mencía de viñedos compartidos

Cepas Viejas Godello

Nueva añada del blanco de la variedad godello que elabora la bodega Dominio de Tares en El Bierzo con uvas cultivadas en Valdepaxariñas, una finca de cinco hectáreas de suelo de arcilla roja con vistas a Los Ancares. Certera expresión del terruño de un viejo viñedo. Criado en roble sobre sus lías durante 6 meses, mantiene además de frescor una interesante estructura. Color dorado, nariz intensa y de cítricos, membrillos y almendras. En la boca es cremoso, con una buena acidez y un regusto final tostado. Su precio ronda los 20 euros.

El Rapolao 2024

Me gusta mucho este tinto de la variedad mencía —un 85 por ciento, el resto otras— de César Márquez. Elaborado con uvas de uno de los viñedos bercianos, El Rapolao, más entrañables, y compartido por más de un viticultor. Crianza de doce meses en barricas de roble francés. Picota, aromático, muy expresivo, con un carga generosa de frutas rojas, recuerdos especiados y un característico fondo ahumado. En la boca es fresco y a la vez intenso, muy goloso. Las botella cuesta en torno a los 35 euros.

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Ovni Pedro Ximénez Seco 2022

Muestra de la versatilidad con que opera el Equipo Navarros es este blanco de pedro ximénez seco elaborado en el corazón de Montilla. Menos salino que los palominos jerezanos de Ojeda y Barquín pero con la misma agilidad punzante y el toque de la albariza. Crianza biológica de dos meses bajo velo de flor en tinajas de cemento. Textura envolvente de la fruta aunque sin la intensidad de los generosos. Una intensidad que, sin embargo, encuentra el que con fortuna puede probar, como me ocurrió hace unos días, la añada dorada de 2015. Una agradable sorpresa. Alrededor de 15 euros la botella.