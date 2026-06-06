Un total de 267 graduados sanitarios inician su especialización en Asturias: de matronas que ayudan a "dar la vida" a cardiólogos que atienden a "pacientes críticos"

Un total de 267 graduados sanitarios iniciaron ayer su proceso de especialización en Asturias. En el global de la convocatoria, el Principado ofertaba 270 puestos de residentes de todas las titulaciones. De ellos, 62 de Medicina Familiar y Comunitaria, la disciplina más numerosa. Finalmente, han quedado vacantes tres plazas de esta especialidad en toda la región debido a la no comparecencia en la toma de posesión de los médicos que las habían elegido la semana pasada en el Ministerio de Sanidad.

Esta cifra de puestos desiertos puede considerarse satisfactoria. El año pasado, todas las plazas de medicina de familia de Asturias se habían adjudicado, 9 habían quedado finalmente vacantes. En el año anterior, 2024, habían sido 8.

A la vista de este tipo de situaciones, que con total seguridad se han registrado también en otras comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad ha incorporado en la presente edición una repesca: un procedimiento extraordinario de adjudicación de plazas destinado a cubrir las posibles vacantes que puedan producirse tras la toma de posesión por renuncias o falta de incorporación de las personas adjudicatarias. Podrán participar las personas aspirantes que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida en el ejercicio correspondiente a su titulación y dispongan de número de orden. No obstante, quedarán excluidas aquellas personas que no se hubieran incorporado en plazo a la plaza adjudicada en el procedimiento ordinario o que hubieran renunciado expresamente a ella.

Tres nuevas residentes de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matronas) del HUCA: Carmen Llorca Antuña, Marta Garrido Cifuentes y Paula González Alonso. / Pablo Álvarez

Actos de bienvenida

Ayer, viernes, cada centro sanitario dio la bienvenida a sus nuevos residentes. Los médicos y las enfermeras de familia efectuaron la toma de posesión en el Museo de Bellas Artes, de Oviedo. Pasado mañana, lunes, la Casa de Cultura de Avilés será el escenario de la jornada de recepción de todos los sanitarios que inician su especialización.

Ayer, en el salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la Comisión de Docencia recibió a los nuevos sanitarios con un intenso programa de sesiones introductorias. Allí estaban tres nuevas residentes de enfermería obstétrico-ginecológica (matronas).

Carmen Llorca Antuña, ovetense, se confesaba “muy ilusionada” por comenzar una especialidad que siempre le ha interesado. “Estudié enfermería porque me gusta la atención a las mujeres y acompañarlas en los partos, que son un momento muy importante en sus vidas”, explicó a este periódico.

La gijonesa Marta Garrido Cifuentes subrayó su disposición a “aprender lo máximo” de una disciplina enfermera que "forma parte de algo muy emocionante, como es dar la vida”, motivo por el cual “te llena mucho personalmente”.

Paula González Alonso es madrileña, pero su novio vive en Asturias. “Estaba muy agotada de Madrid y me apetecía cambiar de aires, y creo que Asturias puede ofrecerme un montón de cosas”, señaló.

Nuevos residentes de Cardiología del HUCA: Miguel Álvarez Clavera, María Hernández Tejedor y Víctor Delgado Botas. / Pablo Álvarez

También asistieron a la recepción los nuevos residentes de Cardiología del HUCA. Miguel Álvarez Clavera eligió esta disciplina porque "tiene muchas subespecialidades y es muy completa: quirófano, planta, ecografía, un poco de todo… y además buenas salidas”.

María Hernández Tejedor es zamorana, pero estudió la carrera en Oviedo. “Siempre me encantó estudiar Cardiología y tuve la oportunidad de elegirla. Me gusta más la parte clínica, pero una vez que rote por todas las subespecialidades iré viendo. El HUCA tiene buen nivel, por eso elegimos quedarnos aquí”, aseveró.

A Víctor Delgado Botas, la Cardiología le parece “la especialidad más entretenida”. Y detalla: “La fisiología es bonita, tiene técnicas de intervencionismo y los pacientes son variados, unos más de consulta del día a día y otros más urgentes y críticos”.

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Arranca el curso intensivo MIR en Oviedo

De otro lado, la Academia MIR de Oviedo dará este próximo lunes la bienvenida a más de 1.400 nuevos médicos que se disponen a realizar el curso intensivo de preparación del examen del próximo mes de enero. Al acto, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo, a las 19.00 horas, asistirán la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, y el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García. El acto contará con la presencia de Marta Novo, directora general de MIR Asturias, y de Abel García del Egido, coordinador de exámenes y contenidos y profesor de Neumología.