Dos décadas después de abrir sus puertas junto al Cantábrico, el BIOPARC Acuario de Gijón celebra su 20º aniversario convertido en una institución de referencia en conservación marina, bienestar animal, investigación científica y educación ambiental. La efeméride coincide con el Día Mundial de los Océanos y con las fechas en las que el centro inició su historia: el 9 de junio de 2006, con su inauguración oficial para autoridades, y el día 10, con la apertura al público general. En estos años, el centro ha crecido junto a Gijón y se ha consolidado como uno de los equipamientos turísticos con mayor afluencia de Asturias.

Arriba, a la izquierda, entrenamiento de tiburones cebra; debajo, una tortuga lora en recuperación en el CRAMA Bioparc. A la derecha, un tiburón toro, en el Gran Oceanario.

"Cumplir 20 años nos permite mirar atrás y reconocer una transformación profunda: hemos pasado de ser un espacio de exhibición a una institución centrada en la conservación, la ciencia, el bienestar animal y la educación ambiental", señala Alejandro Beneit, director del BIOPARC Acuario de Gijón. "Este aniversario nos impulsa a seguir avanzando con una responsabilidad aún mayor hacia el Cantábrico, los océanos y la biodiversidad", menciona.

Veinte años mirando al Cantábrico con el objetivo de proteger los océanos

De acuario expositivo a centro de conservación

Veinte años mirando al Cantábrico con el objetivo de proteger los océanos

La transformación más profunda del centro se produjo a partir de 2018, con la incorporación del Grupo Rain Forest y el nacimiento del actual BIOPARC Acuario de Gijón. Desde entonces, la modernización de las instalaciones ha ido acompañada de una redefinición de su propósito, con el bienestar animal, la investigación, la educación ambiental y la conservación como ejes de trabajo.

Veinte años mirando al Cantábrico con el objetivo de proteger los océanos

Ese cambio también se refleja en su impacto social: el Acuario ha pasado de recibir alrededor de 158.000 visitantes en 2018 a superar los 208.000 en la actualidad. Hoy alberga más de 480 especies y cerca de 5.400 animales distribuidos en 12 ecosistemas, más de 60 acuarios y más de 20 terrarios, con más de dos millones de litros de agua dulce y salada.

Veinte años mirando al Cantábrico con el objetivo de proteger los océanos

La evolución del centro ha supuesto incorporar muchas más especies, siempre bajo criterios técnicos y de bienestar animal. Bajo esa misma premisa se tomó también la decisión de dejar de albergar especies muy queridas por el público, como las nutrias y los pingüinos, cuando sus necesidades de manejo y bienestar aconsejaron orientar el modelo hacia otras prioridades.

El recorrido actual permite viajar por ecosistemas como el Atlántico, el Pacífico, el Índico, el bosque húmedo tropical americano, la Macaronesia o los grandes lagos africanos, sin perder de vista el entorno más cercano. Uno de los espacios más singulares del Acuario sigue siendo el dedicado a los ríos asturianos y la costa cantábrica, único en el mundo por su enfoque en la fauna local.

A esta propuesta se suma ahora “Microclimas”, una nueva exposición permanente de terrarios creada con motivo del aniversario y dedicada a reptiles, anfibios e invertebrados, con especial atención a las especies más amenazadas.

Más ciencia y nuevas alianzas internacionales

El 20º aniversario coincide también con una etapa de creciente proyección científica e internacional. En 2025, el BIOPARC Acuario de Gijón se incorporó a la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), un reconocimiento al trabajo desarrollado en conservación y bienestar animal. Fruto de ello, en 2018, el centro acogerá el Directors’ Day de la EAZA.

En mayo, el Acuario firmó además un acuerdo con el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, tras haber acercado ya al público gijonés exposiciones como “Tiburones” y “Océanos Opulentos”. A esta alianza se suma el acuerdo alcanzado la semana pasada por el BIOPARC Acuario de Gijón y el Ayuntamiento de Gijón, a través de la Concejalía de Relaciones Institucionales, con la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco para impulsar acciones vinculadas al desarrollo sostenible y abrir nuevas vías de colaboración con el Museo Oceanográfico de Mónaco.

La actividad científica del centro ha tenido también presencia reciente en el Congreso de los Diputados, donde la doctora Susana Acle, directora de Biología, Veterinaria e Investigación, participó en la presentación de la Lista Roja Nacional de Especies Amenazadas. Allí expuso el trabajo del Acuario en torno al salmón atlántico (Salmo salar) en los ríos asturianos.

La conservación activa tiene también una vertiente directa a través del Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA), dedicado a la recuperación de tortugas marinas y focas.

En paralelo, el principio de bienestar animal ha sido recientemente refrendado por una auditoría externa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a través del Zoo Animal Welfare Education Centre (ZAWEC). El modelo se basa en los Cinco Dominios e integra nutrición, salud, comportamiento, entorno y bienestar mental mediante observación diaria, enriquecimiento ambiental y entrenamiento cooperativo con refuerzo positivo.

Un aniversario ligado a Gijón y a la economía azul

El BIOPARC Acuario de Gijón celebra sus veinte años estrechamente vinculado a la ciudad y a su identidad marítima. El centro combina su papel turístico con una labor educativa y social que contribuye a proyectar Gijón como ciudad comprometida con la economía azul, el conocimiento y el desarrollo sostenible.

El 10 de junio, el Acuario celebrará un acto institucional junto al Ayuntamiento de Gijón, dirigido a personalidades e instituciones de la ciudad. La ciudadanía tendrá también un papel protagonista el 29 de junio, festivo local en Gijón, con una jornada especial de puertas abiertas bajo la fórmula “paga lo que quieras”. Los beneficios se destinarán íntegramente a proyectos de conservación de la Fundación BIOPARC.

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Veinte años después de su apertura, el BIOPARC Acuario de Gijón inicia una nueva etapa con una identidad consolidada y un compromiso renovado con la protección de los océanos. El centro reafirma su voluntad de seguir trabajando por la biodiversidad, el conocimiento y la conservación de la vida marina.