Agenda: qué hacer hoy domingo 7 de junio en Asturias

Oviedo

Cine en el teatro Filarmónica de Oviedo: "Vidas rebeldes", de John Huston

El teatro Filarmónica proyectará, a las 19.00 horas, la película "Vidas rebeldes", de John Huston. El filme cuenta con magnífico guion de Arthur Miller, que acentuaba los rasgos reales de los actores en los personajes de la película, en especial los de su exmujer Marilyn Monroe. Rosilyn llega a Reno para divorciarse y, una vez allí, conoce a una serie de personajes tan curiosos como ella.

Preba de la Sidra

La calle Gascona es el escenario a partir de las 12.00 horas de la Preba de la Sidra. En total, participarán 17 llagares asturianos, habrá miles de visitantes y se prevé servir más de 12.000 botellas de las primeras sidras del año. De igual forma, 33 establecimientos hosteleros de la ciudad participan en las Jornadas Gastronómicas de la Sidra, en las que ofertarán platos elaborados con la bebida autóctona.

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Corpus

La Catedral acogerá, a las 12.00 horas, la misa de Corpus. A la celebración acudirán representantes de la Corporación municipal con el Alcalde, Alfredo Canteli, al frente. Después, tendrá lugar la procesión hasta la alfombra floral que la Real y Trinitaria Archicofradía Santo Entierro Oviedo colocará en la plaza de la Catedral.

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

Folclore en la calle

La banda de gaitas Laguna del Torollu y el grupo de baile Nocéu actuará a partir de las 11.30 horas por la plaza de la Escandalera; la calle San Francisco; la plaza Porlier; la plaza de la Catedral; Rua; Cimadevilla; la plaza del Ayuntamiento; y la plaza del Fontán. A partir de las 17.00 horas será el turno de la asociación folclórica La Hedra.

Cine

El teatro Filarmónica proyectará, a las 19.00 horas, la película "Vidas rebeldes" de John Huston. El filme cuenta con magnífico guion de Arthur Miller, que acentuaba los rasgos reales de los actores en los personajes de la película, en especial los de su exmujer Marilyn Monroe. Rosilyn llega a Reno para divorciarse, y una vez allí conoce a una serie de personajes tan curiosos como ella.

Bellas Artes

La exposición "Intercambios" recoge una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI. La muestra se organiza en varios conjuntos temáticos articulados en torno a un eje central: la globalización a lo largo de la Historia y su impacto –positivo y negativo– en los ámbitos político, cultural, económico y social. Las obras seleccionadas, tanto históricas como contemporáneas, se presentan en diálogo directo, proponiendo conexiones inéditas que trascienden la ordenación tradicional por épocas y fomentan la reflexión crítica del visitante. Hasta el 25 de octubre.

Exposición fotográfica "Benisesas"

El Centro Social Buenavista alberga hasta el 7 de junio la exposición fotográfica "Beninesas. El papel de la mujer en Benín", una muestra compuesta por 24 fotografías que retratan escenas cotidianas de la vida diaria de las mujeres en este país africano.

Exposición de Toño Velasco

La Casa Rosa (Cardenal Inguanzo 2, Oviedo) cuelga hasta el 7 de junio la exposición "Odio los bodegones", una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea. El título de la muestra, inspirado en la canción "Odio los pasodobles" del grupo Ilegales, funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Lejos de rechazar el bodegón, Velasco lo convierte en un espacio de experimentación donde conviven lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos. Se puede visitar los jueves, de 17.00 a 22.30 horas, viernes de 17.00 a 0.00 horas, sábados de 13.00 a 0.00 horas y domingos de 12.00 a 20.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Jardín Botánico

El Jardín Botánico Atlántico clausura hoy su primera Feria de Plantas, con horario de apertura 11.00 a 18.00 horas. Habrá treinta expositores, puestos de artesanía, un bosque efímero de arces y diversas actividades paralelas.

Xixón Folk

Último día del festival "Xixón Folk" en el parque fluvial de Viesques, de 11.00 a 21.30 horas. Habrá talleres artesanales participativos, juegos tradicionales, conciertos, animación con seres mitológicos, espectáculo de títeres, etc.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

En el Antiguo Instituto puede verse la exposición "L’Asturianita. ¡Nin tien brazos, nin los necesita!", en torno a la figura de la valdesana Regina García, que quedó sin brazos a los 9 años y consiguió llegar a ser una de las artistas más importantes de su tiempo.

Pumarín Gijón Sur-El Huerto

El festival Brotes_lab de danza contemporánea continúa. A las 20.30 horas, en el Espacio Escénico El Huerto, "Coreografías Bastardas Live Set" ofrecerá la obra "La Inquiquinante".

Jardines de Lázaro Cárdenas

Hoy culmina la Acampada Vecinal de protesta por el tráfico pesado que ­atraviesa el barrio de La Calzada. Va de 11.00 a 18.00 horas y habrá distintas actividades.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone "La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro", una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. De abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid, 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título "Centenario Amador (1926-2026)". La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo.

Palacio de Revillagigedo

A las 17.00 horas, habrá una visita guiada a la exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea", que explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio.

Museo Barjola

El Museo Barjola cuelga la exposición "El Palacio Habitado", de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mina Longo homenajea a Rocío Dúrcal

El auditorio del Centro Niemeyer acoge a las 19.00 horas el concierto de Mina Longo en homenaje a Rocío Dúrcal.

Mina Longo, durante una actuación. / Ángel González

Las entradas tienen un precio de 30 euros y pueden adquirirse en la taquilla del centro y en la web de la artista. En la imagen, Longo, durante una actuación.

Mercado en Las Meanas

El parque de Las Meanas reúne de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas el Mercado Artesano y Ecológico, con puestos de artesanía, productos gastronómicos y huerta ecológica, además de actividades gratuitas con inspiración gaudiniana.

CarbaTapa en El Carbayedo

La III CarbaTapa, semana de la tapa organizada por Disfruta Carbayedo, celebra su última jornada en los establecimientos participantes del barrio. El horario de degustación será el fijado libremente por cada local, con votación popular y sorteo de regalos.

Vinos de los famosos

El Famous Wine Festival continúa en Avilés y Piedras Blancas con trece vinaterías participantes y una selección de vinos vinculados a nombres como Sting, Francis Ford Coppola, Sarah Jessica Parker, Loquillo o Brad Pitt. El horario depende de cada establecimiento.

Ocio joven en El Fuero

El Edificio Fuero, en la calle Fernando Morán, acoge de 16.00 a 19.00 horas el espacio abierto del programa juvenil "La Nave", dinamizado por la asociación EÓN y concebido como punto de encuentro para actividades de ocio y cultura.

Lo que Darwin pasó por alto

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición "Joan Fontcuberta What Darwin missed. Lo que Darwin pasó por alto". Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días de 8.00 a 00.00 horas.

Exposición "Memoria de lo cotidiano"

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición "Memoria de lo cotidiano". Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Feria del deporte en Mieres

Mieres alberga este fin de semana la VI Feria del Deporte, un gran espacio de encuentro y promoción del deporte y la actividad física. Hoy habrá, 10.00 a 12.00 horas, fútbol sala; de 11.00 a 13.00 horas, ajedrez; y de 11.00 a 13.30 horas, baloncesto, todo ellos en el parque Jovellanos. A_las 11.30 habrá actividad con la ruta Baltasara y a las 12.00, hockey sobre patines en el parque Jovellanos.

Certamen del Quesu d’Urbiés

Urbiés, en Mieres, acoge este fin de semana el XXX Certamen del Quesu d’Urbiés Hoy, a las 12.00, será el mercado de artesanía y la venta del queso, con pasacalles con gaita y tambor. A las 13.00 horas habrá sesión vermú con degustación de quesos, con la actuación de "Spoiler". A continuación, puya’l ramu y comida en la calle.

Cine en Lena

"Un mundo frágil y maravilloso" es el título de la película que se proyecta hoy en Pola de Lena, en el teatro Vital Aza. Comenzará a las 19.00 horas y el precio de la entrada es de 4,71 euros.

Fiestas de la Güeria Carrocera

La Güeria Carrocera, en San Martín del Rey Aurelio, celebra sus fiestas este fin de semana, con la organización de la asociación de festejos "La Güeriata" de Villa San José. Hoy a las 12.00 habrá misa y concentración de coches clásicos. A las 13.00 habrá sesión vermú con el "Dúo Impacto", que volverá a actuar a las 16.00.

Exposición de Nasser Haji Malek

"The beginning of a story" es el título de la exposición del fotógrafo Nasser Haji Malek, que puede verse hasta el 7 de julio en la pinacoteca "Eduardo Úrculo", en Langreo.

Muestra "Ars longa, vita brevis" en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama cuelgan hasta el día 26 de junio la exposición artística "Ars Longa, vita brevis", que impulsa la asociación cultural "L’Enguegeyu". Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Exposición pictórica en Lena

La sala de exposiciones Celso Granda de Pola de Lena presenta hasta el 14 de junio una exposición del taller de dibujo y pintura de la Casa de Cultura, cuya monitora es Ángeles Losada. El horario de visita es de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza la salida "Las minas de Castañeo del Monte" a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Ajedrez en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y ­domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

Noticias relacionadas

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.