Dos asturianos del barco con hantavirus vuelven hoy a casa en medio de estrictas medidas de seguridad: "Con mascarillas FFP2 y sin paradas"

Dos de los tres asturianos que viajaban en un crucero que el pasado mes de abril sufrió un brote de hantavirus serán trasladados por carretera hoy, domingo, de Madrid a Asturias, donde tendrán que estar dos semanas más encerrados en sus domicilios. El otro pasajero asturiano será llevado por petición propia a otro lugar, donde tendrá que someterse al mismo protocolo de encierro hasta el próximo día 21, fecha final de la cuarentena.

Antes de emprender el viaje, tendrán que someterse a una prueba PCR en orina y exudado orofaríngeo y dar negativo. En caso contrario, seguirían ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, de Madrid.

Las condiciones del viaje de hoy hacia Asturias están estrictamente protocolizadas por el Ministerio de Sanidad. Asimismo, en Asturias un grupo de expertos ha diseñado un documento complementario.

Mascarillas e higiene de manos

El desplazamiento se realizará en transporte sanitario convencional. “El conductor irá en cabina separada del resto y mascarilla FFP2. La persona en cuarentena también llevará mascarilla FFP2. Ambos realizarán higiene de manos con preparados antisépticos con base hidroalcohólica al menos antes del inicio y al final del trayecto”, señala el documento. Y añade dos precisiones: “Si no es imprescindible, no se realizarán paradas” y “no se permitirá el uso de transporte público”.

Una vez en su casa, el personal de Salud Pública “se encargará de contactar con la persona a diario para hacer vigilancia activa, y de gestionar la organización de la atención sanitaria, incluida la toma de muestras si desarrollara síntomas compatibles o al final del periodo de seguimiento y de establecer el mecanismo de gestión de los residuos de acuerdo con la normativa”.

Dos tomas diarias de temperatura

La persona en cuarentena hará dos controles de la temperatura entre los siguientes horarios: de 08.00 a 10.00 horas; y de 20.00 a 22.00 horas. Si aparecen síntomas compatibles como fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos, diarrea o lumbalgia en cualquier momento, “contactará inmediatamente con la persona encargada, determinada por Salud Pública”. En caso de síntomas, “es importante permanecer en el domicilio”, dicta el protocolo.

Si los contactos permanecen asintomáticos durante todo el periodo de seguimiento domiciliario, se realizará una sola toma de muestras al final del seguimiento que se enviará al Centro Nacional de Microbiología.

“Una vez finalizados los 42 días totales de cuarentena, estas personas podrán realizar una vida normal, sin ninguna medida de prevención adicional, y pueden reincorporarse a su puesto de trabajo”, establece el protocolo del Ministerio.

Tres fallecidos

Los tres asturianos y otros 11 españoles (en total, 13 pasajeros y un tripulante) formaban parte del crucero de bandera holandesa “MV Hondius” en el que se registró una docena de casos de infección por virus Andes, la única especie de hantavirus con transmisión entre humanos documentada. Hasta la fecha, se han contabilizado tres fallecidos.

El pasado 10 de mayo, todos ellos ingresaron en el Hospital Gómez Ulla para cumplir con su periodo de aislamiento. Uno de ellos, el primer paciente español que dio positivo por hantavirus, de 70 años, recibió el alta hospitalaria hace unos días y ya se encuentra en su domicilio sin necesidad de guardar cuarentena, tras superar la enfermedad.

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De los otros 13 españoles hospitalizados en Madrid, solo uno ha dado positivo por hantavirus y presentó febrícula.