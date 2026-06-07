Barbón saluda al Papa: "Escucharle siempre merece la pena, reconforta"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, asistió este sábado a la ceremonia de bienvenida que la Familia Real ofreció al Papa León XIV en el Palacio Real. El presidente asturiano fue de los primeros en pasar para el saludo oficial e intercambió, con la complicidad del Rey, unas palabras con el Pontífice. El líder socialista asturiano ya conocía a León XIV. El pasado 10 de enero lo recibió en la Ciudad del Vaticano, en la primera ocasión en la que un Papa concedía una audiencia personal en el Palacio Apostólico a un jefe del Gobierno de Asturias. Durante aquella reunión, Barbón trasladó a Su Santidad la preocupación por la creciente tensión internacional y las amenazas a la paz, con el telón de fondo de la situación de Venezuela y los conflictos de Ucrania o Gaza.

Este sábado volvieron a reencontrarse y, a la salida de la recepción en el Salón del Trono, Adrián Barbón compartió sus impresiones en sus redes sociales. "Escuchar al Papa siempre merece la pena: un mensaje de paz, diálogo, dignidad humana y construcción de puentes frente a la polarización. Reconforta", resumió.

El Presidente asturiano tuvo ocasión de volver a ver al cardenal asturiano Ángel Fernández Artime, proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica desde 2025, que viaja en la delegación vaticana acompañando al Papa. Recordó con cariño la audiencia privada con el Papa a principios de este año y animó a escuchar la intervención de León XIV a su llegada a Madrid a quienes no hubieran tenido ocasión de hacerlo en directo. "Apelación a la dignidad humana, a la paz, a la concordia y al diálogo entre las personas, reivindicó la opción por los pobres, el respeto al derecho internacional y la construcción de puentes, rechazando así la crispación y la polarización", sintetizó el discurso del Pontífice. "Sencillamente muy, muy buena", añadió como valoración personal.

El Papa pidió explícitamente que a la recepción de ayer en Madrid acudiera el cuerpo diplomático acreditado en España para que su primer mensaje tuviera eco internacional. De las 250 personalidades que le escucharon en el Salón de Columnas, más de un centenar eran miembros de legaciones extranjeras. En un asiento de la primera fila en el Palacio Real se sentó el cardenal asturiano Ángel Fernández Artime. El luanquín es una persona cercana al Santo Padre y le acompañará durante estos días de peregrinación por la capital del país, Barcelona y Canarias .

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La Familia Real mantuvo primero un encuentro privado con el Papa en el Salón Gasparini. Luego pasaron al Salón del Trono. En esa segunda estancia se cumplimentó el saludo de los Reyes y el Pontífice a las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático invitados. Entre ellos estaba el Presidente del Principado, Adrián Barbón.