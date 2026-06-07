La Brilat conmemora sus sesenta años saldando una "deuda" con Siero: "Es un honor ser vecinos de este concejo"

La Brigada “Galicia VII”, anteriormente conocida como de Infantería Ligera Aerotransportable (Brilat), conmemoró este domingo su sexagésimo aniversario habiéndose convertido en “una unidad modélica, de reconocido prestigio en nuestras fuerzas armadas y siempre a la vanguardia de las unidades del Ejército”. Así lo destacó el coronel José Miguel Garcés Menduiña, quien por primera vez presidió la parada militar tras haberse convertido en jefe del Regimiento “Príncipe” número 3 a finales del año pasado.

Garcés resaltó los valores de una brigada que foja soldados “con identidad propia, tremendamente duros y abnegados, pero sobrios, discretos y humildes”. Una unidad que imprime en sus integrantes el carácter del Norte en el que se ubica, ese territorio “frío y abrupto” que ofrece “el entorno perfecto para el trabajo siempre exigente de una unidad militar”. “Aquí todo el mundo suma, todo el mundo aporta, todo el mundo cuenta”, aseguró.

El coronel también incidió en la estrecha relación que existe entre la brigada y el concejo de Siero, donde se ubica y al que este domingo concedieron el “Premio Azor 2026” como reconocimiento a “la desinteresada y continua colaboración que a lo largo de los años ha tenido y mantienen con la institución militar”.

El alcalde de Siero, Ángel Garcia 'Cepi', y el secretario municipal Hermenegildo Felipe Fanjul, encargado de recoger el premio. / Ayuntamiento de Siero

"La brigada estaba en deuda con Siero y la concesión de este premio se trata de hacer justicia", afirmó Garcés , pero, por encima de todo, el galardón, “intenta corresponder a las continuas y generalizadas muestras de cariño y al aprecio que la sociedad sierense siempre demuestra hacia los que son sus soldados. Es para nosotros un honor y nos sentimos realmente afortunados por ser vecinos de este maravilloso concejo asturiano”.

También se hizo entrega del “Premio Caballero Azor 2026”, que en esta ocasión recayó sobre Minervino Pérez Costales, director de la residencia militar de acción social de descanso Coronel Vallés, quien antiguamente prestó mando en la brigada. “Mi coronel, Minervino, aunque bien sabemos que en el fondo de tu corazón nunca has dejado de pertenecer a la brigada, nos alegramos de verte de nuevo llevando nuestra querida boina gris. Muchas gracias por los apoyos que desde tu presidencia nunca dejas de prestar”, afirmó Garcés.

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Además, se impusieron las condecoraciones a distintos militares por su servicio en la brigada y se rindió homenaje a los militares fallecidos a lo largo de los años. Al finalizar, hubo un desfile por el acuartelamiento, que fue seguido por decenas de familiares de los soldados.