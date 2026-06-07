La historia de Nonaya, la patinadora ovetense que convirtió las lesiones en ciencia: "Me hubiese gustado tener esta información cuando entrenaba"

"Me hubiese encantado tener esta información cuando competía". La frase resume el sentido del Trabajo de Fin de Grado (TFG) de Nonaya Cuervo (Oviedo, 2002), una joven fisioterapeuta formada en la Universidad de Oviedo que ha puesto cifras y evidencia científica a una realidad dentro del patinaje artístico: su alto riesgo de lesiones.

Cuervo no habla solo desde la teoría aprendida en el Campus del Cristo de Oviedo. Fue deportista de alto rendimiento, integrante de la selección española durante varias temporadas, tres veces campeona de España, subcampeona de Europa y mundialista. "He vivido el patinaje desde dentro y conozco de primera mano las carencias que hay", explica. Precisamente esa doble condición, la de deportista y la de futura profesional sanitaria, es la que ha dado forma a una investigación que acaba de ser publicada en una revista científica internacional.

Su estudio, basado en una muestra de más de 150 patinadoras, analiza las lesiones más frecuentes en esta disciplina, diferenciando entre entrenamientos y competición. "Se vio claramente que las lesiones son mucho más frecuentes en competición por la sobreexigencia. Son momentos muy breves en los que tienes que dar el máximo, y eso dispara el riesgo", detalla.

Las conclusiones apuntan, sobre todo, al tren inferior. "Rodilla y tobillo son las zonas que más sufren, junto con la muñeca, que muchas veces actúa como freno en las caídas", señala. Una realidad que le será familiar a cualquier patinador. Hacen mucho saltos repetidos, recepciones siempre sobre el mismo pie y tienen un impacto constante que, sin la preparación adecuada, termina pasando factura.

Pero más allá de los datos, el objetivo del trabajo es preventivo. "La idea era identificar qué lesiones son más frecuentes para poder actuar antes, desde edades tempranas, y evitar abandonos prematuros", explica. Porque, como subraya, en los deportes individuales y artísticos "es bastante habitual que chicos muy jóvenes lo dejen por una lesión importante, como una rotura de cruzado o problemas en la columna".

Prevención de lesiones

Cuervo insiste en que no todas las lesiones se pueden evitar, pero sí muchas de ellas. "Un mal golpe no es prevenible, pero sí lo es no tener una buena base física. Trabajar la estabilidad o la fuerza puede marcar la diferencia", afirma. En ese sentido, pone el foco en la falta de recursos. "Es un deporte minoritario y eso se nota. No todos los clubes pueden permitirse un fisioterapeuta o un equipo técnico completo", lamenta. "Muchas veces los entrenadores no tienen la formación específica para prevenir lesiones, no por falta de interés, sino porque no hay acceso a esa información", agrega finalmente.

Ahí es donde su trabajo cobra especial valor. "La intención es que esta información esté disponible para todo el mundo, desde entrenadores hasta familias, para que puedan consultarla y aplicarla", explica. Un conocimiento que, hasta ahora, prácticamente no existía en este ámbito.

De hecho, la propia autora reconoce que su investigación nació más de una inquietud personal que de una ambición académica. "No lo hice pensando en publicarlo. Simplemente veía que había una carencia en mi deporte y quise aportar algo", cuenta. Fue su tutor quien le animó a dar el salto a la publicación científica: "Cuando me lo propuso no me lo esperaba, pero estoy muy contenta. Es una forma de que el trabajo tenga más recorrido".

Cuervo, que se retiró de la competición para poder centrarse en sus estudios, no descarta orientar su futuro profesional hacia el ámbito deportivo. "Siempre he estado muy vinculada y me gustaría seguir en esa línea", admite.

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Mientras tanto, su investigación ya ha dado el primer salto poniendo sobre la mesa una realidad a veces ignorada. Y, sobre todo, ofreciendo herramientas para cambiarla. Porque, como ella misma resume, "si esto sirve para que una sola patinadora no tenga que dejarlo por una lesión evitable, ya habrá merecido la pena".