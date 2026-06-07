Muros, el pequeño concejo que crece y se convierte en el gran paraíso para la segunda residencia: "Aquí lo tienes todo muy a mano"

Sábado. 11.00 horas. La plaza del Ayuntamiento de Muros del Nalón es un bullicio de gente. Es día de mercado. En uno de los puestos, Mari Carmen Toro atiende su frutería. Es de Avilés, pero lleva 50 años acudiendo cada sábado a Muros. "Cada vez hay más gente porque hay muy buen ambiente y, sobre todo, porque los acogen con cariño", sonríe la mujer. Junto a ella, su hijo Gonzalo Secades lo corrobora: "Es de los mejores mercados que tengo".

Muros del Nalón es el penúltimo concejo en extensión de Asturias. Con una superficie de 8.09 kilómetros se ha convertido en todo un ejemplo de evolución demográfica. Según datos de 2024, su censo cuenta con 1.942 vecinos tras un "invierno demográfico" que dejó el número de habitantes por debajo de 1.800 en la década pasada. "La pandemia ayudó a remontar", señala Jesús Alonso que nació en el pueblo. "Y la proximidad", apunta su mujer, Rosa del Valle. "Aquí lo tienes todo muy a mano y mucha gente trabaja en la ciudad, pero vienen a vivir aquí", explican. En la ubicación del concejo reside (en parte) la respuesta a este incremento de vecinos: está a poco más de media hora de Oviedo y a 15 minutos de Avilés, dos grandes ciudades centro de trabajo.

Lo cierto es que el número de habitantes empezó a crecer a partir del año 2021, logrando parar la despoblación e incluso creciendo (aunque simbólicamente). Un incremento que en la teoría tiene pros y contras. Por un lado, lograr nuevos residentes es todo un sueño para los alcaldes asturianos. "Ahora tenemos más trabajo, pero lo importante es que aumente el pueblo y que la gente esté a gusto viviendo aquí", celebra Celestino Novo, alcalde de Muros del Nalón. "Tras el covid, muchas personas que tenían aquí segundas residencias decidieron quedarse por la comodidad que ofrecía el pueblo", señala Novo, quien considera que el futuro del concejo pasa por conseguir "más puestos de trabajo y más vivienda".

Patricia Alonso en la tienda en la que trabaja en Muros. / Mario Canteli

Pero por otro lado, haber aumentado el censo ha servido para subir de categoría en la zonificación geográfica aplicada por el Gobierno del Principado para identificar a los concejos que recibirán ayudas para frenar la despoblación. Muros del Nalón está, según la distribución en vigor, en la lista de consejos calificados de inestables demográficamente y, por tanto, fuera del grupo de ayudas. "El principal beneficio era un desgravación en la declaración de la renta, ese ‘beneficio’ se ha perdido", explica Novo. "Yo creo que es muchísimo mejor conseguir población y riqueza que ventajas en la declaración", sentencia.

En el lado opuesto, sus alrededores –Cudillero, Pravia, Valdés o Candamo– están considerados en crisis demográfica y, por tanto, pueden acceder a incentivos. "Es una zona con muchísimas oportunidades", razona, y aporta un dato que explica el auge de Muros: en los últimos años, el colegio pasó de 64 alumnos a 130. "En los próximos meses abriremos la primera escuelina, que tiene las plazas [28 en total] casi llenas", celebra.

Rosa del Valle junto a Jesús Alonso en Muros. / Mario Canteli

Pero lo realmente llamativo en este pueblo de la costa central asturiana llega con el buen tiempo. En verano, Muros triplica su número de habitantes. Lo hace con turistas, pero también con muchos asturianos que han elegido el concejo como segunda residencia. "Está muy cerca del aeropuerto y tenemos muchas playas", presume Zeraida García. "Es un buen sitio para vivir", sentencia. Sin embargo, el aumento de población también ha impulsado el debate sobre la necesidad de invertir más en recursos municipales (el presupuesto ronda los tres millones de euros al año) para hacer frente a una mayor demanda de servicios como agua, basura o limpieza. "Cuando hay puentes festivos o vacaciones, notas que internet va más lento", explica Rosa del Valle. "Para mí, lo peor es la limpieza, se limpia poco... O se ensucia mucho", sonríe Zeraida García.

Este aumento estival bien lo conocen en el establecimiento El Hórreo, que prepara comida para llevar. "Las personas con segundas residencias son nuestros principales clientes: vienen a pasar el fin de semana y muchas no quieren cocinar; ahí es donde notamos que realmente el pueblo crece", comenta su propietario, Iván Pulido, quien explica cómo en verano, cuando se dispone a abrir el local, ya tiene a gente haciendo cola. "Es difícil hacer una estimación, pero, de promedio, el centenar de clientes diarios no te lo quita nadie", estima.

El incremento ha supuesto, a su vez, la apertura de numerosos alojamientos, restaurantes y bares, además de tiendas y comercios. Patricia Alonso lleva seis meses trabajando en la tienda Mi Zoko, que ofrece desde decoración para el hogar o perfumería, hasta papelería y periódicos. "Quise romper con mi trabajo anterior y me pareció una buena opción", explica Alonso, quien llevaba siendo clienta desde que Raquel Pire abriese la tienda en 2017. "Hasta que no empecé a trabajar aquí, no me di cuenta de la cantidad de gente que viene y consume; tener productos de todo tipo es algo que se demanda en pueblos como este", celebra.

En conjunto, los datos reflejan una tendencia de recuperación demográfica sostenida en los últimos años, impulsada por factores como la proximidad a núcleos urbanos, la mejora de los servicios y el atractivo residencial del concejo. No obstante, este crecimiento plantea nuevos desafíos en materia de infraestructuras y planificación, especialmente en periodos de alta ocupación, lo que obliga a las administraciones locales a adaptar sus recursos para garantizar la calidad de vida tanto de los residentes habituales como de la población estacional.