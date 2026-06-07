El negocio entre Asturias y México en 4 años sumó 2.235 millones

Asturias ha registrado un volumen de negocio total con México de 2.235,7 millones de euros entre 2021 y 2025. De esa cantidad, el 71,3% (alrededor de 1.600 millones) corresponde a servicios tecnológicos y de ingeniería avanzada, y no a exportaciones de mercancías, según informó ayer el Gobierno regional.

Según un estudio de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado (Asturex) elaborado con las empresas que participaron en el viaje institucional a México de finales de abril, las estadísticas oficiales solo recogen las ventas de bienes físicos que pasan por aduanas. En ese periodo, las exportaciones oficiales de mercancías asturianas a México alcanzaron los 641,9 millones de euros. A esa cifra, según Asturex, se sumarían 1.576 millones generados por empresas de ingeniería avanzada y 17,7 millones de compañías de tecnologías de la información (TIC).

Esto implica que, por cada euro exportado en bienes a México, Asturias genera 2,5 euros en servicios de ingeniería y tecnológicos, afirmó el organismo autonómico.

"Por cada euro que Asturias exporta en bienes a México genera 2,5 euros en servicios de ingeniería y tecnológicos. Eso no se corresponde con un territorio exportador convencional, sino que es un sistema exportador de alto valor añadido construido sobre décadas de capacidad técnica acumulada", señaló el director general de Asturex, Bruno López.

El informe destaca que el perfil exportador asturiano en México "supera claramente la media española". Mientras el conjunto del país presenta una ratio de 0,83 euros de exportación de servicios no turísticos por cada euro en bienes (datos de 2024), Asturias alcanza los 2,48 euros. "Esto convierte a México en un mercado especialmente orientado a la exportación de conocimiento para las empresas asturianas, con una intensidad de servicios avanzados e ingeniería casi tres veces superior a la observada para el conjunto de España", explicó López.

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Actualmente, operan de forma regular como exportadoras en México 55 compañías asturianas.