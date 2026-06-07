Pedro Saiz y Arturo Fernández, "Asturianos del mes" por su labor en la misión Artemis II

El regreso del hombre a la Luna tiene acento asturiano. La misión Artemis II colocó en abril a cuatro astronautas en una trayectoria de diez días alrededor del satélite terrestre, un hito que no se producía desde los primeros años setenta. En esta compleja empresa, dos ingenieros asturianos asumieron responsabilidades de primera línea. Pedro Antonio Saiz Noriega y Arturo Fernández ya forman parte de la historia de la exploración espacial y han sido distinguidos por ello como "Asturianos del mes de abril" por LA NUEVA ESPAÑA.

Estos dos ingenieros asturianos se han hecho merecedores del premio por su participaron activa en una de las mayores hazañas tecnológicas y científicas de la historia de la Humanidad, que movilizó a centenares de especialistas de todo el mundo de diferentes áreas. Su labor contribuyó a un mayor conocimiento del satélite, pero también de la Tierra, básico para mejorar las condiciones de vida en el Planeta.

Ejemplo para la juventud

Son asimismo un ejemplo, especialmente para la juventud, de la cultura del esfuerzo. Sus trayectorias profesionales evidencian que la dedicación y el sacrificio constituyen el mejor camino para llegar a lo más alto (en este caso, literalmente).

Además, se han convertido en un símbolo de la potencia de la ingeniería asturiana, que desde hace décadas cuenta con especialistas muy valorados dentro y fuera de la región por su formación y por su capacidad de emprendimiento.

Finalmente, destaca su relación con Asturias, a donde regresan siempre que pueden. Es un buen ejemplo de la conexión que mantienen con la región sus "emigrados" y representan la enorme fortaleza de la llamada Asturias exterior.

Pedro Antonio Saiz Noriega, de 30 años, es un "asturmexicano" hijo de padres llaniscos. Este ingeniero trabaja en el Centro de Control de Misión de la NASA en Houston, Estados Unidos. Contratado por la empresa KBR Inc, ademas de haber sido uno de los responsables del seguimiento de Artemis II, también actúa como controlador de la Estación Espacial Internacional. Su especialidad dentro de la misión lunar fue el sistema de emergencia de la cápsula Orion, un rol de máxima responsabilidad que implicó velar por la integridad de la tripulación durante todo el viaje.

"Cada día que entro con mi credencial en la NASA, pienso que me voy a despertar de este sueño", confesaba poco antes del lanzamiento. No fue un niño aficionado al espacio, sino al fútbol y a la Fórmula 1, a Fernando Alonso. De hecho, antes de ser ingeniero en software quería ser ingeniero en automoción. Su carrera despegó cuando, siendo estudiante en Houston, recibió una llamada de la agencia espacial estadounidense para realizar unas prácticas. Allí despertó su pasión por el espacio.

Arturo Fernández, ovetense formado en la Universidad de la capital asturiana, es ingeniero de 54 años y ejerce de jefe de la División de Sistemas de Potencia de la Agencia Espacial Europea (ESA). Su equipo se encargó de la "central eléctrica de la nave", la que generó y le dio energía a todo: al computador de a bordo, al sistema de propulsión, a las cámaras...

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Fernández ya había participado en la misión Artemis I, que orbitó la Luna en 2022 sin tripulación para probar los sistemas que luego se utilizaron en la misión de este año. "Ahora todo ha sido diferente: más emocionante y más preocupante también porque había cuatro vidas humanas en juego", señalaba en una conversación con este periódico.