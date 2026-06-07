El plan de Casa Gerardo para reabrir La Quinta del Ynfanzón: reforma de cocina y comedores, espacio exterior y un pequeño hotel
El chef Michelin Marcos Morán invertirá en torno a medio millón de euros para ofrecer bodas y otros eventos, y habilitará un pequeño hotel rural
La Quinta del Ynfanzón, en Cabueñes (Gijón), ya tiene nuevos gestores tras su cierre el pasado mes de diciembre. Casa Gerardo usará este histórico palacio, uno de los más afamados para bodas, para celebrar eventos exclusivos con el sello del chef Marcos Morán. El negocio se encontraba en concurso de acreedores y Morán ha logrado rescatarlo tras firmar un contrato de explotación a largo plazo. Invertirá en torno a medio millón de euros para ejecutar algunas reformas y con la idea de empezar a funcionar en otoño y realizar ya en 2027 la temporada completa. "No solo cocinamos productos de esta tierra; también cuidamos los espacios que forman parte de su memoria", valora el cocinero.
La idea es abrir un negocio de restauración orientado a bodas y otros eventos exclusivos, que no tienen por qué ser de grandes dimensiones. El restaurante abrirá solo para esos eventos. Las mejoras se centrarán en la cocina y en los cocina, e incorporarán un espacio exterior para asegurar el servicio en las mejores condiciones cuando la climatología no acompañe. En una segunda fase, se reformarán otras estancias para abrir, en este caso de continuo, un pequeño alojamiento rural de seis habitaciones. La Quinta del Ynfanzón es un enclave singular de Gijón, una casona asturiana del siglo XV que forma parte de la memoria arquitectónica del municipio. Ahora, bajo el paraguas de Casa Gerardo, restaurante con tres soles Repsol y una estrella Michelin, el espacio recupera actividad con una nueva identidad: finca privada destinada a eventos exclusivos como comuniones, bodas o reuniones de empresa o privadas. El espacio se une así a la Finca Villa María de Somió, que ya gestiona Marcos Morán para bodas. Su idea es que sean dos enclaves singulares pero complementarios, puesto que las características de La Quinta del Ynfanzón hacen posible acoger eventos de menor tamaño, más allá de grandes bodas.
"En dos kilómetros puedes disfrutar de dos espacios totalmente diferentes y simbólicos como La Quinta del Ynfanzón y Finca Villa María. Además, seguimos realizando eventos por toda la geografía asturiana en fincas privadas o palacetes. Siempre con el mismo objetivo: considerar al comensal del mismo modo que al de nuestra casa madre, con el mismo cariño y cuidado, y sobre todo el mismo respeto por el producto asturiano de alta calidad", sostiene Morán. La Quinta del Ynfanzón consta de una finca de casi cien mil metros cuadrados, compuesta por pradería y arbolado autóctono, incluido el histórico eucalipto "Carlitos", uno de los mayores de Asturias. Su enorme salón de 400 metros cuadrados, su preciada terraza y su casa hotel volverán así a tener vida de la mano de Casa Gerardo.
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