Agenda: qué hacer hoy lunes 8 de junio en Asturias

Oviedo

Un análisis jurídico sobre la inmigración, en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club acoge, a las 19.30 horas, una mesa de análisis en clave jurídica sobre inmigración, odio y delincuencia. Intervienen: Miguel Ángel Presno, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo; Leopoldo Tolivar, presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y catedrático de Derecho Administrativo; Pilar Jiménez Blanco, catedrática de Derecho Internacional Privado, e Inmaculada Rodríguez Montequín, fiscal de Menores de la Fiscalía del Principado de Asturias.

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

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RIDEA

Rodrigo Olay Valdés dará, a las 19.00 horas, una conferencia con el título "Feijoo, poeta". Con ella se cierra el ciclo "Feijoo, 350 años después", que se celebra en el Real Institutos de Estudios Asturianos, dentro de los actos impulsados por el IFESXVIII para conmemorar el tercer centenario de la publicación del Teatro crítico y el 350º aniversario de su autor. A las 19.00 horas.

Presentación libro

La librería Kafka & Co, en Oviedo, acoge, a las 19.30 horas, la presentación del libro "Más de 11 vidas", de Joan Carles March Cerdà, publicado por Sonámbulos Ediciones. El autor conversará con el psiquiatra José María Fernández y con Lucía Arroyo Álvarez de Toledo, farmacéutica comunitaria.

Semana de la Hemocromatosis

Coincidiendo con la Semana Mundial de la Hemocromatosis, el Ayuntamiento procederá a iluminar de rojo la fachada del teatro Campoamor por la noche. La hemocromatosis es una alteración genética caracterizada por un aumento de la absorción intestinal de hierro y consiguiente sobrecarga férrica en los parénquimas. Esta enfermedad poco conocida la padece una de cada 500-1.000 personas, y constituye por tanto una de las patologías genéticas más frecuentes en España.

Bebecuentos

"En la granja" de Ana Capilla es la actividad que habrá a las 12.00 horas en la biblioteca de la Granja del Campo San Francisco. Esta actividad está organizada por las instalaciones de Ciudad Naranco y hace falta inscripción previa.

Desfile solidario

La sala de cámara del Auditorio presenta, a las 18.30 horas, el desfile solidario que cada año organiza Lencerías Berta. Durante el evento habrá un puesto solidario de El Ángel de Javi.

Gijón

Antiguo Instituto

En el Antiguo Instituto puede verse la exposición "L’Asturianita. ¡Nin tien brazos, nin los necesita!", sobre la figura de la valdesana Regina García, que quedó sin brazos a los 9 años y consiguió llegar a ser una de las artistas más importantes de su tiempo. Hoy, a las 19.30 horas, se celebrará "Un tangu pa Regina".

Iglesia de la Laboral

A las 19.30 horas, se celebrará la ceremonia del fin de las enseñanzas profesionales del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón.

Teatro en El Llano

A las 18.00 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, el grupo de teatro del Centro de Mayores de Nuevo Gijón, del Proyecto de Dinamización de Centros de Personas Mayores de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, representará varias obras. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, el Catedrático Emérito de Derecho del Trabajo Luis Enrique de la Villa Gil impartirá la conferencia "Las cinco fases del estado de bienestar".

Sociedad Cultural Gesto

A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, se celebrará el "XI Encuentro LETRIBERIA en valencià". Presenta Julio Obeso y estará Begonya Pozo, profesora de Filología Italiana en la Universitat de València.

Ateneo Obrero de Gijón

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar una nueva sesión del ciclo de proyecciones audiovisuales "Imágenes de un viaje", en este caso "Por los desiertos del Tadrart y Tassili. La sabana perdida" por Julio Herrera.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Teatro en Los Canapés

El centro sociocultural de Los Canapés acoge esta tarde a las 19.00 horas la representación de "Los cuernos de doña Friolera", que correrá a cargo de "Teatro Kumen".

Conciertos fin de curso del Julián Orbón

Los conciertos se desarrollarán en el auditorio del conservatorio de la calle La Ferrería con el siguiente horario: A las 11.00 horas. Actuación del alumnado de guitarra del profesor Carlos Feijóo. Entrada libre hasta completar aforo. A las 17.30 horas participará el alumnado de clarinete del profesor Iván Cuervo, a las 18.30 horas será el turno del alumnado de flauta travesera de la profesora Begoña Vázquez. y a las 20.30 horas con el alumnado de percusión del docente Vicente Pérez.

Vinos de los famosos

El Famous Wine Festival continúa en Avilés y Piedras Blancas con trece vinaterías participantes y una selección de vinos vinculados a nombres como Sting, Francis Ford Coppola, Sarah Jessica Parker, Loquillo o Brad Pitt. El horario depende de cada establecimiento.

Las Cuencas

Cine en Sama

El Ayuntamiento de Llangréu, en colaboración con Cinemateca Ambulante, presenta hoy la proyección de la película "As liñas descontínuas" (2025), dirigida por la cineasta gallega Anxos Fazáns. Podrá verse, en su versión original subtitulada en español (VOSE), a las 19.30 horas en el cine Felgueroso de Sama, con acceso gratuito.

Muestra "Ars longa, vita brevis" en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama cuelgan hasta el día 26 de junio la exposición artística "Ars Longa, vita brevis", que impulsa la asociación cultural "L’Enguedeyu". Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Exposición pictórica en Lena

La sala de exposiciones Celso Granda de Pola de Lena presenta hasta el 14 de junio una exposición del taller de dibujo y pintura de la Casa de Cultura, cuya monitoa es Ángeles Losada. El horario de visita es de 18.00 a 21.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano" en la Casa de Los Hevia de Villaviciosa

La exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Esculturas de cerámica de Begoña López en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge una exposición de esculturas realizadas en cerámica por Begoña López. La ceramista vizcaína continúa explorando técnicas y procesos y, desde que reside en un pueblo llanisco, trabaja cerca de montañas, bosques y silencios dejando que "surja la inspiración" al tocar el barro. Las piezas están realizadas con barro refractario y esmalte. Además, la exposición incluye cuadros de pequeño formato decorados con pintura acrílica combinada con cerámica de loza o porcelana; algunos de ellos, cocidos mediante la técnica pit fire, que ofrece acabados únicos con efectos ahumados y texturas sutiles. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

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El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.