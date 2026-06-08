Ana Alonso, la ingeniera asturiana que acerca la tecnología a los más desfavorecidos, premiada por la Universidad: "Su compromiso es una forma de vivir"

"Su compromiso con el mundo es una forma de vivir". Son palabras de María Alonso sobre su hermana, Ana Alonso, que este lunes recibió el Premio Impacto Positivo de la Universidad de Oviedo, impulsado por la cátedra MediaLab, por destacar, no solo es por su expediente académico, sino también por su implicación con entidades del tercer sector. En su caso, lo hace con la ONG "Ingeniería Sin Fronteras", dedicada a la cooperación, poniendo la tecnología al servicio del desarrollo.

Un premio que añade un enfoque "alternativo", en palabras del rector, Ignacio Villaverde, que pone el acento en cómo el conocimiento se traduce en beneficio para el entorno. "Se trata de un premio que no solo reconoce la excelencia intelectual o profesional, sino que busca a aquellos estudiantes que han sabido poner todo eso al servicio de la sociedad", destacó el rector. En este sentido, subrayó que el valor añadido del reconocimiento reside en "tener un impacto positivo en el entorno, que es, al final, lo que pretendemos las universidades".

Villaverde también quiso resaltar el perfil de la premiada al señalar que "Ana representa muy bien a una parte mayoritaria del estudiantado de la Universidad de Oviedo, comprometido con su entorno". La joven, que se graduó como ingeniera eléctrica este mismo lunes, explicó que más que un premio individual, es un premio "para todas las personas" con las que colaboró a lo largo de su trayectoria. Para la joven, el reconocimiento simboliza también "los sueños de los jóvenes de Asturias".

A finales del año pasado la ingeniera asturiana, finalizaba su participación como voluntaria en el proyecto en Nzérékoré (Guinea). Una de las actividades del cierre de su estancia allí fue la instalación solar en la escuela rural de San Alberto Hurtado. Durante su estancia en el país, se creó un laboratorio de electricidad, equipado con material didáctico accesible, lo que generó gran curiosidad y ha permitido reforzar y ampliar conocimientos en un contexto donde la oferta técnica es muy limitada. Igualmente se culminó con la electrificación completa del comedor del centro gracias a los conocimientos adquiridos por el alumnado durante el curso de 65 horas, impartido por Ana Alonso como voluntaria de Ingeniería Sin Fronteras Asturias. Allí la ingeniera se destacó por una metodología donde se fomentaba la colaboración, la solidaridad y el liderazgo con la población local.

Alonso recibió como premio este lunes una escultura de Manuel Martínez, graduado en la Escuela de Arte de Oviedo. Se trata de un árbol de cemento. "El árbol da vida y protege, igual que los candidatos a este premio, que serán parte de los cimientos de la sociedad, de ahí su textura", explicó el artista. Además de la estatuilla, la premiada se hizo con un cheque de 1.000 euros que donó a la ONG "Ingeniería Sin Fronteras", en la que lleva colaborando cuatro años.

Su compromiso se ha centrado en acercar la tecnología a la sociedad desde una perspectiva inclusiva. "Mi objetivo es poner la tecnología, que es lo que me apasiona, al servicio del mundo y que haya un acceso igualitario", explicó. Una vocación que ha desarrollado en colaboración con distintas iniciativas sociales y que espera seguir impulsando en el futuro.

En esta cuarta edición de los premios se presentaron un total de 21 candidaturas, de las que también salieron dos accésits que fueron premiadas con 500 euros cada uno. Fueron las estudiantes Paula González, estudiante del Grado de Biología y Carmen Haro, del Grado de Terapia Ocupacional, que colaboran con "Sin Límites Asturias" y "Aspace Oviedo", respectivamente.

El acto de entrega, celebrado en el Paraninfo del Edificio Histórico fue presidido por el Rector, quien estuvo acompañado por la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega; la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando, y la directora de Compromiso XXI, Reyes Ceñal. Además de Inés Fombella, representante del grupo "Profes con Impacto", promotor de estos galardones.

Entre sus próximos pasos, Alonso se plantea continuar vinculada al ámbito social a través de su participación en "Ingeniería Sin Fronteras", al tiempo que valora cursar un máster para especializarse. "Me gustaría seguir contribuyendo a que el acceso a la tecnología llegue a todo el mundo", apuntó.

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La joven reconoció que no esperaba alzarse con el premio, pese a haber sido animada a presentar su candidatura por compañeros de su ONG. "En Asturias hay mucho talento, muchos jóvenes con sueños y personas que dedican su tiempo a hacer cosas positivas para la sociedad", concluyó.