Asturgar, la financiación que empieza escuchando

"Entienden qué es la empresa y entienden al emprendedor, el modelo de negocio, las personas que hay detrás. Tienes con ellos una relación de tú a tú, cercana, puedes confiar en ellos en los momentos clave". Así resume Carlos Paramio, fundador y director general del Grupo Macap, su experiencia con Asturgar.

Historias como la suya explican la manera de trabajar de la sociedad de garantía recíproca asturiana. Una forma de hacer en la que las cifras importan, pero donde también cuentan las personas que hay detrás de cada proyecto.

"En Asturgar no vemos expedientes, vemos proyectos de vida, esfuerzo y empresas que quieren salir adelante", resume su director general, Ángel Rodríguez. "Creemos de verdad en el trato directo y en la confianza como base para ayudar a las empresas a crecer y afrontar nuevos retos".

"A tu lado en cada paso" es una frase que resume bien esa filosofía que Asturgar lleva años trasladando a autónomos, autónomas y pymes de toda Asturias. Porque quien ha tenido que levantar un negocio sabe que no siempre basta con conseguir financiación. Muchas veces lo que más se agradece es encontrar a alguien que escuche, que hable claro y que entienda lo que hay detrás de cada decisión.

"Conocemos la realidad de quienes emprenden en Asturias porque estamos cerca de ellos y sabemos lo que supone sacar adelante un negocio cada día", explica Rodríguez.

Y esa cercanía se nota especialmente cuando cada caso es distinto. No tiene nada que ver poner en marcha un pequeño comercio familiar en una zona rural, impulsar el crecimiento de una pyme industrial o afrontar un relevo generacional. Cada empresa tiene sus tiempos, sus dudas y sus necesidades.

Acompañamiento en el proceso

Por eso, el papel de Asturgar va mucho más allá de facilitar acceso a financiación. También hay acompañamiento, asesoramiento personalizado y alguien al otro lado durante todo el proceso para ayudar a tomar decisiones con más seguridad y menos incertidumbre.

Es, precisamente, uno de los aspectos que más valoran quienes trabajan con la entidad. La posibilidad de llamar y encontrar a alguien que conoce tu caso, entiende tus preocupaciones y responde con claridad. Algo que, aunque parezca sencillo, no siempre es tan habitual.

La cercanía también tiene que ver con estar presentes en toda Asturias y entender las distintas realidades del tejido empresarial asturiano. Desde las grandes ciudades hasta pequeñas localidades donde un negocio genera actividad económica, fija población, crea oportunidades y mantiene vivo el entorno.

"Las empresas afrontan cada día nuevos desafíos: la digitalización, la competitividad, el relevo generacional… y nosotros queremos seguir defendiendo una manera de trabajar donde el componente humano siga siendo esencial", señala Rodríguez.

Porque detrás de cada negocio hay alguien arriesgando, creando empleo y apostando por Asturias. Y ahí es donde Asturgar quiere seguir estando, cerca, como siempre ha hecho.