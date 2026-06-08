La concertada alza la voz: la Administración les aboca a una lenta pérdida de aulas a cuenta de los criterios de revisión de los conciertos educativos

La renovación de los conciertos educativos condena a numerosos colegios concertados de la región a una lenta pérdida de unidades y, en algunos casos, los está abocando a un proceso de desaparición progresiva, advierten desde OTECAS, el sindicato con mayor representación en la enseñanza concertada en Asturias, que ha sido el primero en encender las alarmas sobre una realidad que, además, "pone en peligro la libre elección de las familias". Y es que la actual fórmula para renovar los conciertos educativos se basa en una foto fija del centro a la hora de evaluar esos acuerdos -que se realiza cada seis años-. La próxima renovación tendrá lugar dentro de tres años, en 2029, pero antes de esa fecha ya han visto comprometida la continuidad de unidades "pese a que hay plazas disponibles y estructura para atender al alumnado", advierten.

La circunstancia es tal que si un colegio público dispone de dos aulas por curso, puede ofertar esas dos aulas independientemente de lo ocurrido en años anteriores. Los centros concertados, en cambio, quedan atrapados por la fotografía tomada en el momento de la renovación del concierto y durante los seis años sucesivos están condicionados por la realidad de un momento determinado. Como ejemplo, explican desde OTECAS, un centro concertado como el Colegio Nazaret de Oviedo con dos líneas en primero de Infantil y en los dos años sucesivos, en un ejercicio de mala matrícula, se quedó en una línea en primero de Infantil lo que llevó a dejar en cinco las seis aulas que tiene. ¿Cuál es la consecuencia? Que únicamente puede incluir en su oferta cinco aulas aunque al año siguiente dé un salto de 23 a 40 solicitudes de plaza. "Lo que sucede es que hay que echar a 17 alumnos por la rigidez del concierto", explican desde el sindicato. Y añaden: "Dada la coyuntura demográfica se van comiendo aulas de año en año".

El caso de Mieres

En la misma circunstancia se halla el Colegio Lastra de Mieres, o los Dominicos, de la misma localidad del Caudal, donde pese a contar con 36 solicitudes únicamente pueden ofertar 23 plazas, por el acuerdo de concierto que data de 2023. "Trece familias deberán enviar a otros centros a sus hijos", señalan desde OTECAS sobre este último colegio mierense.

La foto fija que se marca al inicio de los acuerdos con la Consejería de Educación para un sexenio "condena el resto de años, privando a las familias del derecho de elección de centro cuando hay plazas y estructura para acoger a los alumnos". Lo mismo sucede en otro centro concertado de Ribadesella, donde solo pueden ofertar 14 plazas cuando han recibido 16 solicitudes. "No permiten nunca volver a recuperar las aulas perdidas", subrayan los afectados. Y agregan que las familias están "muy cabreadas" porque tendrán que buscar alternativas en otros colegios.

Un ejercicio de baja natalidad coyuntural o cualquier circunstancia que reduzca temporalmente las matrículas, lleva a la Administración a eliminar unidades concertadas, concluyen desde el sindicato mayoritario en este ámbito. El problema, insisten, es que esas aulas pueden cerrarse, pero no recuperarse, aunque en los años posteriores exista demanda suficiente por parte de las familias y el centro disponga de instalaciones y profesorado para atender a más alumnado del que les permiten.

"Las decisiones de la Consejería de Educación parecen orientadas a reducir progresivamente la red concertada en lugar de garantizar la libertad de elección reconocida por nuestro ordenamiento jurídico", aseguran desde OTECAS

Las quejas de los trabajadores

Los trabajadoras de la enseñanza concertada han manifestado en numerosas ocasiones su “hartazgo” e “indignación” ante lo que consideran una doble vara de medir para la Administración regional pues, en el caso de la enseñanza pública, la pérdida circunstancial de unidades durante uno o varios ejercicios no se traduce en una merma para todo un sexenio.

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Un comité con representantes de la Administración regional y de la propia enseñanza concertada es el organismo encargado de aprobar el número de unidades autorizadas en los centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos cada seis cursos. "En su momento presentamos una enmienda a la norma que no se escuchó", recuerdan desde OTECAS.