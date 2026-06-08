"Los constructores somos parte de la solución al problema de la vivienda", afirma Joel García, reelegido al frente de la patronal asturiana del sector

"La construcción no es un problema, es parte de la solución; somos quienes construimos las viviendas que necesitan nuestros jóvenes". Esta es una de las afirmaciones que ha hecho Joel García durante su discurso este lunes en la asamblea general de la patronal asturiana de la construcción, CAC-Asprocon, y en la que el empresario valdesano ha sido reelegido por aclamación para presidir la organización por tercera vez desde que accedió al cargo en 2018.

García ha hecho esa reflexión precisamente el día en que se ha conocido que los precios de la vivienda en Asturias escalaron un 14,3% en el primer trimestre en comparación con la misma etapa del año pasado, lo que supone el mayor ritmo desde el año 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

A esta situación, el presidente de CAC-Asprocon ha reclamado "una respuesta decidida" que "requiere más valentía política. "Miles de jóvenes tienen dificultades para acceder a una vivienda y la solución pasa por aumentar la oferta, más suelo finalista, más agilidad urbanística, más seguridad jurídica, más coordinación entre administraciones y, por supuesto, que el precio del módulo cubra los gastos de construcción", ha enumerado García.

El empresario también ha reclamado que el 6% del Presupuesto del Principado se destine a inversiones en infraestructuras (como carreteras o redes de abastecimiento), lo que supondría una duplicación desde el 3% que ya dedica a este capítulo el Gobierno asturiano.

García ha hecho esta petición ante la presencia del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que ha coincidido en que "ojalá" se cumpla ese porcentaje, aunque indicó que "el aumento de la inversión pública también implica hablar de impuestos".

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Respecto a la reelección en la cúpula de CAC-Asprocon, María Calvo (también presidenta de FADE) continuará al frente del grupo de promotores, mientras que José Antonio Seijo presidirá el de contratistas y Guzmán Veiga el de industria y servicios.