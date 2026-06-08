La Fundación Vinjoy recibe en Oviedo el premio "Urogallo" del Centro Asturiano de Madrid: "El paternalismo arruina vidas"

"Tenemos que buscar la forma de construir un futuro sin dejar a nadie atrás, y con esa premisa es con la que trabajamos". Con estas palabras, Adolfo Rivas, director de la Fundación Vinjoy, resumió el espíritu de una trayectoria que este miércoles fue reconocida con el premio "Urogallo" con Mención Honorífica. El galardón, otorgado por el Centro Asturiano de Madrid, se entregó en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en Oviedo, en un acto cargado de emoción y reivindicación social.

Rivas recogió el premio, subrayando el significado especial que tiene este reconocimiento al provenir de la diáspora asturiana. "Vinjoy es muy Asturias, es muy pueblo y es muy tierra. También es muy herida", afirmó. En ese sentido, destacó que el galardón supone "un abrazo de los que son de nuestra gente, aunque no vivan hoy aquí", lo que lo convierte en un reconocimiento "especialmente emocionante".

El vicepresidente del Centro Asturiano de Madrid, Alfonso Estébanez, encargado de entregar el premio, reconoció la labor de la entidad. "Este premio se entrega a esas personas que hacen un esfuerzo silencioso por la sociedad, y eso lo encarna la Fundación Vinjoy", señaló, describiendo el galardón como "un gesto de gratitud" hacia una organización que "ha conseguido una sociedad más justa, apostando por la educación para lograr una inclusión real".

Además, Estébanez destacó el fuerte vínculo de la Fundación con el territorio. "Su trabajo está muy unido a lo local, llevando por bandera una fuerte asturianía", afirmó. Una idea que Rivas corroboró al recordar que llevan años "trabajando, pensando y acompañando desde Asturias", con el objetivo de "crear posibilidades" para quienes más lo necesitan.

Los retos

Durante su intervención, el director de Vinjoy no esquivó los retos actuales a los que se enfrenta la entidad. Con 15 centros y proyectos en marcha, señaló varias preocupaciones: "Nos inquieta el aumento del delito de odio y del abuso sexual en colectivos especialmente vulnerables. Estamos trabajando en ello y avanzando rápido". También alertó sobre "el malestar emocional de los jóvenes", un fenómeno creciente al que la Fundación está dando respuesta con distintos dispositivos de apoyo.

Rivas hizo especial hincapié en la necesidad de revisar la forma en que la sociedad acompaña a las personas vulnerables. "Un planteamiento paternalista les arruina la vida. Lo que hay que hacer es acompañarles para que sean ellos los que caminen", explicó. En su opinión, tanto la exclusión como el paternalismo suponen una negación de la dignidad: "La exclusión es muy grave porque nadie se excluye a sí mismo; excluimos los demás. Y el paternalismo coloca a uno de pie y al otro de rodillas. Eso no reconoce la dignidad del otro".

En este sentido, también mostró su preocupación por el discurso social y político hacia los colectivos más desfavorecidos, especialmente en materia de inmigración. "Si un niño ha nacido aquí o ha nacido un poco más lejos, no es menos niño", defendió. Frente a los discursos de rechazo, apostó por una acogida responsable: "Tenemos que hacer las cosas bien. Garantizar techo, comida y formación para que las personas puedan aportar y cubrir necesidades reales. El problema lo tenemos cuando nos protegemos de nuestro hermano, porque eso es vaciarnos por dentro".

El acto contó también con la presencia del presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, quien elogió la figura de Rivas destacando su "calidad humana". "En una sociedad fría y un poco posturera, Adolfo ha abanderado la dignidad de todas las personas", afirmó.

Rivas, por su parte, cerró su intervención con un mensaje de responsabilidad compartida. "Recibimos este premio con orgullo, pero también con una gran responsabilidad", señaló. Y concluyó agradeciendo al Centro Asturiano de Madrid su labor por mantener vivo el vínculo con la región: "Sentimos este reconocimiento como un abrazo que nos anima a seguir".