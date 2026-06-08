El laboratorio que vigila lo que comen los asturianos gestionó 129 alertas alimentarias y puso multas que sumaron más de 400.000 euros

La Consejería de Salud gestionó el año pasado 129 alertas alimentarias, que derivaron en 120 acciones de control. En concreto, en 68 inmovilizaciones cautelares de productos, 53 devoluciones al origen y dos decomisos o destrucciones. Como consecuencia, se tramitaron 345 expedientes sancionadores, con multas que suman 401.865 euros.

Estas actuaciones se enmarcan en el sistema de vigilancia de la seguridad alimentaria, que combina la respuesta ante incidentes con el control preventivo a lo largo de toda la cadena, desde la producción hasta el consumo.

El Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental realizó 7.075 visitas de control oficial en 6.293 establecimientos, en un sector que agrupa a más de 14.000 operadores censados. Las inspecciones permiten verificar las condiciones higiénico‑sanitarias, los sistemas de autocontrol, la trazabilidad de los productos, el etiquetado, la formación del personal y las prácticas de manipulación de alimentos.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, Salud ha publicado hoy la memoria de 2025, que recoge la labor de los servicios de inspección oficial y del Laboratorio de Salud Pública. El documento puede consultarse en el siguiente enlace:

https://saysa.asturias.es/seguridad/inicio

Luz verde para 17.110 toneladas de carne

Los resultados reflejan que el 61,32% de los establecimientos obtuvo una calificación buena o excelente, el 30,48% fue considerado aceptable y en el 8,20% se detectaron deficiencias que requirieron medidas correctoras.

La vigilancia se extiende también a los mataderos, donde se realiza inspección continua. En 2025 se declararon aptas para el consumo humano 17.110 toneladas de carne, tras la revisión de 47.588 animales bovinos y 39.341 porcinos, entre otras especies.

Como apoyo en la investigación de brotes y alertas de salud pública vinculados con alimentos o agua, se atendieron 25 alertas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, 16 de ellas relacionadas con brotes alimentarios o hídricos.

En el ámbito de la sanidad ambiental, los programas de control incluyeron 181 inspecciones de abastecimientos, el análisis de 694 muestras de agua de consumo, 205 actuaciones en piscinas, el control de 361 muestras adicionales de agua y 507 inspecciones en instalaciones con riesgo de legionela, con 310 muestras analizadas.

Garante de la fiabilidad de los análisis

El Laboratorio de Salud Pública, con una plantilla formada por 28 profesionales, tiene una función esencial como soporte técnico, dado que garantiza la fiabilidad de los análisis según la normativa vigente.

El centro tiene el aval de la Entidad Nacional de Acreditación para realizar 73 ensayos que incluyen 164 determinaciones microbiológicas y físico‑químicas en aguas y alimentos, así como el análisis de contaminantes y residuos de medicamentos veterinarios. En 2025 se procesaron 4.193 muestras y se llevaron a cabo cerca de 35.000 análisis.

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En conjunto, estas actuaciones refuerzan el compromiso del Gobierno de Asturias con la protección de la salud pública y la calidad de los alimentos en la comunidad.