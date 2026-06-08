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Pablo Bango en concierto, estrenos de Hollywood y cine clásico especial 70 años: la agenda del Teatro Prendes para junio

Estas son las propuestas de la sala de Candás para disfrutar del verano a lo grande

Exterior del Teatro Prendes de Candás

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L. L.

El verano está a punto de llegar y además de las jornadas de playa y piscina, una buena tarde o noche de cine también se presenta como un plan más que apetecible para disfrutar de las vacaciones.

Por ello, el Teatro Prendes de Candás te trae como cada mes, la programación más completa para que vivas un verano en pantalla grande y con toda la familia. "Las ovejas detectives" como propuesta para los más pequeños o "El Drama", protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson son algunos de los títulos para ver estas vacaciones.

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Además, la oferta se completa con actuaciones en vivo que convierten al teatro en un espacio cultural dinámico, donde conviven el séptimo arte y las artes escénicas.

Así, junio se presenta como un mes clave para disfrutar de la cultura en Candás, con opciones para todos los gustos y edades.

Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es

Con esta programación, el Teatro Prendes reafirma su papel como referente cultural en la comarca y celebra siete décadas de historia acercando el cine a varias generaciones de espectadores.

Consulta a continuación la cartelera

Agenda Teatro Prendes

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