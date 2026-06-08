La Plantona paralizada desde 2024: Calvo dice que las tres semanas de demora de su reapertura son "un pequeño retraso"

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad y presidente de Cogersa, admitió esta mañana, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la existencia de un "pequeño retraso" en la reactivación progresiva de la planta de fracción resto, la Plantona, calcinada el 24 de abril de 2024.

La gran infraestructura, destinada al reciclaje automático de los residuos de la bolsa negra, debería estar ya en funcionamiento desde el pasado 18 de mayo, fecha en la que más de una treintena de operarios habían sido citados para iniciar la puesta en marcha. Sin embargo, apenas tres días antes, los trabajadores fueron avisados de que la vuelta a la Plantona quedaba suspendida.

Esos operarios pertenecen a Valtalia, la empresa gallega que construyó la planta y que debía participar en los primeros compases de la reactivación. Posteriormente, ya en otoño, está previsto que la Plantona funcione a pleno rendimiento, con Cogersa asumiendo la explotación directa mediante la contratación de 45 trabajadores.

La primera fase del plan acumula ya un retraso de tres semanas, mientras entre los operarios que deberían estar trabajando crecen la desazón y la falta de información. Algunos incluso dejaron sus empleos anteriores para incorporarse a la Plantona y ahora se encuentran sin trabajo. El motivo de este retraso sigue sin estar del todo aclarado. Calvo explicó que Valtalia solicitó una ampliación del plazo, aunque sin concretar las razones. La compañía gallega, por su parte, tampoco ha ofrecido explicaciones.

"La planta tiene un itinerario técnico que es conocido. Esperamos que a lo largo del mes de junio, y en la próxima comisión delegada, se nos traslade ese ajuste, una vez que la empresa solicitó un pequeño retraso. Entiendo que la relación de esa empresa con sus trabajadores es un ámbito en el que Cogersa no interviene y que se gestiona con base en criterios técnicos", indicó Calvo, que no dio nuevos plazos.

"En todo caso, la puesta en marcha se realiza conforme a los criterios técnicos de la dirección de Cogersa, que respetamos y compartimos en los órganos de dirección. Esos criterios deben garantizar una reactivación segura, sin riesgos y progresiva, que permita que la planta esté plenamente operativa en otoño", añadió.

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El Consejero restó importancia al aplazamiento y aseguró que "más allá de que esto pueda generar algún contratiempo a una persona particular, entra dentro de una cierta normalidad administrativa". Además, recordó que la instalación permitirá disponer de 45 nuevos empleos, será operada de forma pública y supondrá la culminación de uno de los principales proyectos de Cogersa tras el incendio.