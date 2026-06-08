Promover la investigación biomédica y retener talento en Asturias, claves del nuevo acuerdo entre ISPA-FINBA y la farmacéutica Novo Nordisk

Impulsar el avance de la investigación, la innovación y la formación sanitaria en Asturias es el objetivo del acuerdo de colaboración que han renovado la FINBA y la empresa farmacéutica Novo Nordisk.

A través de este convenio, ambas entidades se comprometen a seguir promoviendo proyectos de investigación e innovación biomédica, así como actividades destinadas a fortalecer la capacitación de los profesionales sanitarios y de los investigadores en distintas etapas de su carrera.

El acuerdo también contempla el desarrollo de iniciativas de mentorización para residentes, programas formativos especializados y acciones de divulgación científica orientadas a acercar la investigación a la sociedad.

Alianza iniciada en 2022

La Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA) es la entidad gestora del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). El convenio ha sido suscrito por Celia Gómez, directora de la FINBA, y Silvia Meije, directora de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales de Novo Nordisk España. La consecuencia directa es dar continuidad a una alianza estratégica iniciada en 2022 y basada en una visión compartida: generar conocimiento, apoyar el talento investigador y trasladar los avances científicos a la mejora de la salud de las personas.

"La evolución positiva de la colaboración durante el periodo de vigencia del acuerdo, así como la coincidencia de objetivos estratégicos entre ambas entidades en materia de investigación, innovación y generación de conocimiento en salud, justifican la conveniencia de prorrogar este marco de colaboración para seguir impulsando iniciativas de alto valor científico y social”, sostiene Celia Gómez, directora de la FINBA.

“Desde Novo Nordisk, celebramos la renovación de este acuerdo, de la mano de ISPA-FINBA, como parte de nuestro compromiso con la investigación e innovación en el ámbito biosanitario. A través de la extensión de esta alianza, queremos seguir impulsando el conocimiento y la formación de los sanitarios e investigadores que actualmente cursan sus carreras y que serán los profesionales que atiendan los desafíos en salud del futuro”, explica Silvia Meije, directora de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales de la compañía.

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El acto de la firma contó además con la presencia de Miguel Javier Rodríguez Gómez, gerente del área sanitaria II Centro-Suroccidente, y de Rebeca Alonso Arias, subdirectora científica del ISPA, lo que pone de manifiesto la relevancia institucional de esta colaboración para el sistema sanitario asturiano. Asimismo, asistieron otros representantes de las áreas de investigación, innovación y gestión de ISPA-FINBA.