En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo

En las próximas horas, los termómetros en Asturias volverán a desplomarse de forma notable, sobre todo en la mitad sur. Las máximas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no superarán este martes los 16 grados en Oviedo, Langreo y Llanes. Avilés se quedará en los 18 y Gijón en los 19. Además, lloverá de forma débil en prácticamente toda la región. La razón de este descenso térmico es la llegada de un frente de aire polar.

Así lo explica Meteored España: "Según el modelo europeo, en las próximas jornadas el chorro polar, el elemento que dirige la circulación atmosférica en nuestras latitudes, se va a ondular, favoreciendo el descuelgue de aire mucho más fresco hacia el entorno de la Península Ibérica. Aunque no se tratará de una irrupción fría excepcional para la época, sí será suficiente para romper temporalmente la estabilidad que ha dominado en las últimas jornadas".

Una semana de altibajos

Aunque el día más fresco será el martes, el desplome de los termómetros ya se percibirá esta tarde. Será una semana de altibajos que culminará con una ola de calor. Para mañana, la AEMET pronostica "cielos nubosos con predominio de nubes bajas. Brumas y bancos de niebla matinales dispersos en la mitad sur. Probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el interior. Temperaturas en descenso, ligero el de las mínimas y más acusado el de las máximas, que se espera notable en la mitad sur. Viento flojo de componente norte".

El miércoles, la situación ya mejora algo. Se esperan "intervalos nubosos con predominio de nubes bajas por la mañana y de nubes altas por la tarde, brumas y probables bancos de niebla en la Cordillera, y temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso, más suave o sin cambios en el litoral". Así se esperan ya 20 grados en los principales punto de la región.

Ola de calor

A partir del jueves, comienza el ascenso de los termómetros, con máximas de hasta 25 grados en el Suroccidente. El viernes habrá aún más calor: 28 grados en Cangas del Narcea, 27 en Langreo, 26 en Oviedo... Y el fin de semana llega una ola de calor con el mercurio por encima de los 30 grados. Según el pronóstico de la AEMET, aún con mucha incertidumbre, se esperan máximas de 35 que recuerdan a la semana de asfixia del pasado mes de mayo, cuando se batieron todos los récords de temperatura.