Un relevo generacional que no se improvise: Asturgar te acompaña a dar el paso

Los problemas a los que tienen que hacer frente algunas empresas no solo tienen que ver con falta de clientes, de rentabilidad, de competencia. A veces, el verdadero desafío surge cuando deben dar respuesta a una situación: ¿qué pasa cuando el propietario o propietaria de un negocio decide jubilarse?

Pequeños comercios, talleres, empresas familiares o pymes industriales de toda Asturias tropiezan con este escollo. Negocios sólidos, con trayectoria y empleo estable que de repente se enfrentan a una incertidumbre que poco tiene que ver con el mercado y mucho con la continuidad.

¿Hay alguien dispuesto a seguir? ¿Tiene que ser un familiar? ¿Puede asumir la empresa un trabajador? ¿Cómo se financia ese proceso? ¿Qué ocurre si no se planifica con tiempo?

Son preguntas que llegan cada vez con más frecuencia a Asturgar, la sociedad de garantía recíproca asturiana, que lleva años acompañando procesos de relevo empresarial y sucesión generacional en la región.

"Muchas veces el problema no es que la empresa funcione mal, sino que carecen de un plan claro para garantizar su continuidad", explica el director general de Asturgar, Ángel Rodríguez. "Y cuando ese momento llega sin preparación, aparecen las dudas, la incertidumbre y decisiones que no siempre son fáciles".

Porque el relevo generacional no consiste únicamente en cambiar un nombre en la dirección de la empresa. Supone reorganizar responsabilidades, afrontar nuevas inversiones, buscar financiación y, en muchos casos, gestionar también una carga emocional importante. Especialmente en negocios familiares donde empresa y vida personal han ido siempre de la mano.

En algunos casos la continuidad llega desde dentro de la familia. Hijos o hijas que llevan años incorporándose poco a poco al negocio y que necesitan ordenar la transición para asumir la gestión con estabilidad. Ahí suelen aparecer cuestiones como el reparto de participaciones, la financiación necesaria para asumir la sucesión o la profesionalización de determinadas áreas de la empresa.

Pero no siempre existe relevo familiar. Y eso no significa necesariamente que la empresa tenga que cerrar.

Un salto desde dentro

Cada vez son más frecuentes los casos en que los propios empleados deciden dar un paso adelante para mantener viva la actividad. Personas que conocen el funcionamiento de la empresa, los clientes y el día a día del negocio y ven una oportunidad de continuidad donde antes parecía haber un final.

"Es una fórmula que permite conservar empleo, conocimiento y actividad económica en muchas zonas", señalan desde Asturgar. "Pero para que funcione hace falta acompañamiento, planificación y herramientas financieras adaptadas".

Asturgar ayuda a facilitar el acceso a financiación mediante avales financieros y asesoramiento personalizado, acompañando tanto a quien deja la empresa como a quienes asumen el relevo.

No se puede olvidar que uno de los principales obstáculos suele ser el económico. Comprar participaciones, reorganizar la empresa o afrontar nuevas inversiones requiere financiación y seguridad para poder dar el paso.

Además, es importante anticiparse. Un relevo empresarial no se improvisa en unos meses. Cuanto antes se empiece a planificar, más opciones existen para hacerlo de forma ordenada y evitar tensiones innecesarias.

"Muchas empresas llegan tarde a este proceso porque cuesta hablar de ello", reconoce Rodríguez. "Pero igual que se planifican inversiones o estrategias de crecimiento, también hay que planificar la continuidad".

El acompañamiento, explican desde Asturgar, no se limita únicamente a la parte financiera. También consiste en ayudar a ordenar el proceso, entender las necesidades de cada caso y adaptar las soluciones a la situaqción de cada empresa.

"No podemos olvidar que detrás de todas estas empresas hay años de esfuerzo, empleo y arraigo al territorio" y por ello "cuando una empresa consigue superar con éxito ese relevo generacional, no solo garantiza su continuidad, también mantiene viva parte de la actividad económica y social de Asturias".