Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias

Las directrices dadas para la corrección del examen de Lengua Castellana y Literatura de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Asturias han provocado el enfado de buena parte del profesorado de 2º de Bachillerato. La razón de la revuelta docente está en una frase que se pedía analizar en la prueba: "Es imposible predecir si el bullying se aclimatará para siempre a la lengua española". Y en el criterio de los coordinadores sobre la forma correcta de analizarla.

Estos coordinadores informaron al profesorado a través de un escrito en "Teams" de que las estructuras de infinitivo no pueden analizarse como subordinadas "al no tener verbo conjugado", por lo que "no habría oración". Aunque incidió en que debe "valorarse que los estudiantes sean capaces de comprender que el núcleo del grupo nominal es el infinitivo".

Los docentes críticos con ese criterio sostienen, sin embargo, que esa indicación no fue comunicada en la reunión de coordinación de principio de curso ni figura en el acta firmada el 19 de noviembre de 2025. Por tanto, consideran que las instrucciones difundidas son "ambiguas o incoherentes" y reclaman que se den por válidos todos los comentarios que, de forma coherente, analicen la oración como una subordinada sustantiva de infinitivo con función de sujeto. Argumentan, además, que el modelo corregido publicado en la web de la Universidad de Oviedo recoge que el alumnado puede utilizar la terminología que considere oportuna "siempre que mantenga la coherencia a lo largo del ejercicio".

Los profesores apelan también a la "Nueva gramática de la lengua española", donde se recoge que las subordinadas sustantivas de infinitivo pueden ejercer funciones sintácticas análogas a las de sus variantes con verbo en forma personal, entre ellas la función de sujeto. Como ejemplo, citan la construcción "no le gusta discutir con la gente".

La principal preocupación de los docentes es que una instrucción transmitida ya en fase de corrección, y no de forma generalizada a todo el profesorado, pueda provocar diferencias entre correctores y afectar a la calificación de los estudiantes.

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Para evitar que una situación así vuelva a repetirse piden que, de cara a próximos cursos, se facilite una guía consensuada y clara sobre los criterios de corrección, de modo que los docentes puedan preparar al alumnado conforme a las pautas que se aplicarán en la prueba.